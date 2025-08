Marsala: “Grazie a chi ci ha salvato la vita”: lettera per il Pronto Soccorso

04/08/2025 18:10:00

In un tempo in cui si parla (giustamente) delle carenze della sanità pubblica, c’è anche chi sceglie di scrivere per dire grazie. Per riconoscere il valore di chi, ogni giorno, lavora in prima linea tra mille difficoltà. È il caso della famiglia Regina/Namio, che ha inviato a Tp24 una commovente lettera di ringraziamento rivolta al personale del Pronto Soccorso di Marsala, in particolare a coloro che erano in servizio il pomeriggio di venerdì 1 agosto 2025, in occasione di un incidente autonomo in moto.

«A distanza di giorni e dopo aver rasserenato mente e cuore – scrive la famiglia – volevamo ringraziare tutto il pronto soccorso di Marsala ed in particolare gli operatori in servizio quel giorno. Come si segnalano le cose brutte della sanità, bisogna dar elogio e dar merito a chi si spende con tutto se stesso per salvare le nostre vite. Noi, con la nostra famiglia, siamo testimoni del loro grande lavoro».

L’intervento tempestivo ha salvato la vita a due persone coinvolte nell’incidente: il cognato e il nipote dell’autrice della lettera. Tutto il personale – operatori del 118, OSS, infermieri, medici – è stato definito “estremamente umano e professionale, molto scrupoloso e presente in tutto l’iter di soccorso”.

«Sono stati vicino anche a noi familiari, dandoci la forza e il conforto per affrontare quelle ore difficili. Grazie, grazie immensamente per la vostra presenza e la vostra professionalità».

Infine, un riconoscimento che vale più di tante analisi tecniche: la consapevolezza che, nonostante la mancanza cronica di personale, gli operatori sanitari fanno “di tutto per farsi in dieci e affrontare le emergenze”. Una gratitudine che diventa appello a non dimenticare chi ogni giorno si carica sulle spalle il peso della nostra sanità.