Marsala, Alcamo, Erice:  volti e sfide dello sport trapanese in vista della nuova stagione

04/08/2025 06:00:00

Un'estate caldissima, non solo per il meteo, ma anche per i tanti movimenti, annunci e traguardi che stanno caratterizzando lo sport in provincia di Trapani. Mentre le squadre si preparano ai ritiri o annunciano i nuovi acquisti, sul campo e fuori si gettano le basi per una stagione 2025/2026 ricca di ambizioni, novità e giovani promesse. Ecco tutte le notizie più importanti di oggi.

Marsala Volley: nuova identità, nuovi innesti, e tante ambizioni

La squadra lilybetana si presenterà ufficialmente nel campionato di A2 femminile col nome Sigel Seap Marsala Volley, grazie alla rinnovata partnership commerciale annunciata nei giorni scorsi. Una squadra profondamente rinnovata che punta in alto: confermati nomi chiave come Varaldo, Pozzoni, Bondavalli, Cecchini, Caserta e Grippo, ma è sul mercato che Marsala ha fatto parlare di sé. Sono arrivate Florencia “Floppy” Ferraro, la centrale Sara Tajè, i due liberi Gaia Badalamenti e Sofia Giuli (classe 2008), la banda ungherese Kata Török, e l’opposta torinese Amélie Vighetto, talento 2006 da 193 cm con un palmarès già internazionale.

Il d.s. Buscaino ha completato il puzzle con l’ingaggio della seconda banda straniera: la finlandese Jessica Kosonen, altro profilo di spessore per la categoria.

Handball Erice: Supercoppa in casa, nuovo capitano e ritiro in Francia

Le Arpie apriranno ufficialmente la stagione con un evento d’eccezione: la Supercoppa Italiana, il 30 agosto al Pala Cardella di Erice. In campo, alle 18, la sfida femminile tra le padrone di casa e la Jomi Salerno. A seguire, la finale maschile tra Conversano e Cassano Magnago.

Intanto, lo staff ha ufficializzato il calendario completo della stagione di A1 femminile e annunciato due novità importanti: Martina Iacovello è il nuovo capitano, raccogliendo l’eredità storica di Lorena Benincasa, che entra ora nella dirigenza come accompagnatrice e responsabile arbitri.

A metà agosto, le Arpie voleranno in Francia per il ritiro precampionato, seguito da un torneo in Sardegna, prima di tornare a giocarsi tutto davanti al pubblico di casa.

Basket Alcamo: esperienza e gioventù per il debutto in A2

La Golfo Basket Alcamo si prepara al debutto in Serie A2 femminile con due nomi che simboleggiano la combinazione tra esperienza e futuro. Dopo la conferma della lunga Silvia Sarni, classe 1987, con un passato vincente tra A1 e A2, è stata annunciata l’ala Virginia Tempia, classe 2005, proveniente da Umbertide e con esperienze anche in Nazionale Under 18.

Un progetto che punta alla solidità e alla crescita, in un campionato che si preannuncia competitivo.

Calcio a 5, Futsal Mazara: colpo Agugliaro

Il Futsal Mazara aggiunge potenza offensiva al suo roster: è ufficiale l’arrivo di Massimo Agugliaro, pivot classe 2004 cresciuto nell’Adelkam e protagonista di due stagioni da bomber nel Club Olimpia di Castellammare. Lo scorso anno in C2 ha messo a segno 64 gol, e ora è pronto a mettersi alla prova sotto la guida di mister Bruno.

Fenici Rugby Marsala: sei ragazzi in prestito al Noceto, società di Serie A

Grande soddisfazione per la Fenici Rugby Marsala, che cede in prestito sei atleti dell’Under 18 al blasonato Rugby Noceto F.C., militante in Serie A. Si tratta di Di Pietra Gaspare, Sangiorgio Luca, Debiasi Davide, Genovese Daniele, Di Pietra Gabriele e Cappitelli Gabriele.

Un risultato che conferma il buon lavoro di scouting e formazione svolto in questi anni, dopo le affermazioni delle giovani Sofia Florio (nazionale U20) e Charlotte Primzivalli (opzionata da Benetton Treviso).

Ciclismo: il weekend d’oro di Star Cycling Lab

Weekend da ricordare per il team Star Cycling Lab, con quattro titoli regionali conquistati nel campionato a cronometro a Racalmuto. Trionfi per Clarissa Stella (cat. Woman), Felice La Grutta (M4), Paolo Spadaro (M6) e lo stesso d.s. Ninni Stella (M3). Buoni piazzamenti anche nella Coppa Venera ad Avola e nel circuito dell’Autodromo Valle dei Templi.

Grande soddisfazione espressa dal presidente Francesco Stella: “Una crescita costante, tanti podi e un occhio sempre attento ai nostri giovani”.

Marsala: nasce l’ASD Leoni Team

A Marsala nasce una nuova realtà nel mondo del ciclismo: l’ASD Leoni Team, presieduta da Giovanni Genna e Lorenzo Martinico. Un progetto che punta su valori come lealtà, crescita e passione sportiva, aperto a tutti – dai neofiti agli esperti. Le iscrizioni per il 2026 sono ufficialmente aperte.

Pattinaggio: bronzo trapanese a Cantù

Al Campionato Italiano Corsa su Strada e al Trofeo Skate Italia di Cantù, brilla Nicolas Incandela dell’ASD Polisportiva Saline Trapanesi, che conquista il bronzo nei 100 metri sprint. Quarto posto nella 1 giro sprint, e buoni piazzamenti per tutta la squadra: Martina Lunardi, Carla Scavone, Clarissa Virga e Adriano Di Bella.

Coach Valentina Incandela: “Con un po’ di fortuna in più, il bottino sarebbe stato ancora più ricco. Ma sono fiera dei miei ragazzi per dedizione ed educazione”.