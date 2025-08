 Due ragazzine in contromano sull'A29. Salvate dalla scorta del procuratore Vella

Firriato festeggia 10 anni di Calici di Stelle a Baglio Sorìa con una Special Edition

Dieci anni, un brindisi e un tuffo nell'incanto: Firriato celebra Calici di Stelle con uno spettacolo che non si era mai visto. Per la magica notte di San Lorenzo, il 10 agosto a Baglio Sorìa il vino incontra l'arte in una serata da...