Alcamo: successo per lo spettacolo teatrale "Femmine Vaganti"

Grande partecipazione venerdì sera al Castello dei Conti di Modica ad Alcamo per lo spettacolo teatrale “Femmine Vaganti – Bizzarra indagine su donne resistenti”, scritto e diretto da Antonio Pandolfo. L’attrice palermitana Stefania Blandeburgo ha portato in scena un’interpretazione apprezzata per la sua intensità, esplorando un tema centrale: il mondo femminile, con le sue molteplici sfumature.

Lo spettacolo ha raccontato storie di donne lontane ma collegate da esperienze simili, in un viaggio interiore alla ricerca di una serenità che sembra sempre sfuggire. Le protagoniste si confrontano con le loro difficoltà, tra crisi, riscatto e la ricerca di un equilibrio emotivo e sentimentale. Il tono della narrazione si alterna tra riflessioni e momenti di ironia, trattando temi di resistenza, ma anche di difficoltà e sofferenza, con un messaggio finale incentrato sull’importanza di riscoprire l’amore per sé stessi.

Il prossimo appuntamento dell’Associazione per l’Arte è fissato per l’8 agosto, sempre alle ore 21 al Castello dei Conti di Modica, con lo spettacolo “I Fiori Blues” di e con Maria Teresa Coraci ed Enrico Stassi.

Il recital raccoglie parole di poeti, figure mitologiche, canti della tradizione siciliana, con un percorso che abbraccia storie e temi universali, trasportando il pubblico fuori dal tempo. L’ingresso è gratuito con prenotazione sul sito www.associazioneperlarte.it/prenota/.