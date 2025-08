Marsala: “Lanciano bottiglie contro le abitazioni. Turisti impauriti vogliono andare via”

06/08/2025 06:00:00

“L’aumento di episodi di vandalismo e che minano la sicurezza pubblica nel cuore di Marsala sta mettendo a dura prova residenti e turisti, pregiudicando anche l’immagine della città”. È quanto denuncia un cittadino di Marsala, proprietario di un’abitazione in via Biagio di Pietra, che segnala alla redazione di Tp24 un episodio che ha scosso profondamente la tranquillità del quartiere e ha avuto gravi ripercussioni anche sulla sicurezza pubblica, dei residenti e dei turisti.

"Turisti impauriti"

Nella lettera inviata alla nostra redazione, il lettore descrive la situazione come "un’incertezza quotidiana" che si vive in quella zona, a causa della presenza costante di gruppi di giovani che si ritrovano in motorino per compiere atti illeciti e disturbare la quiete pubblica. "L’episodio che ho vissuto domenica sera ha davvero superato ogni limite. I turisti che alloggiano nella zona, spaventati da quanto accaduto, stanno ora seriamente valutando l'idea di lasciare l’abitazione prima della scadenza del soggiorno", scrive il lettore.

Lancio di bottiglie contro i muri delle abitazioni

L’incidente specifico ha visto protagonisti alcuni giovani che hanno lanciato bottiglie di vetro contro i muri delle abitazioni e sui terrazzi, mettendo in pericolo l’incolumità dei presenti. I turisti coinvolti nello spiacevole episodio si sono trovati a dover affrontare la difficile decisione di interrompere prematuramente le loro vacanze. Questo non solo danneggia l’esperienza individuale di ciascun turista, ma contribuisce anche a deteriorare l’immagine della città come destinazione turistica sicura e accogliente.

"Un intervento inefficace"

Non è la prima volta che si registrano episodi simili, ma quello denunciato dal lettore è solo uno dei tanti che si sono verificati in centro storico. Il cittadino sottolinea anche la carenza di risposte efficaci da parte delle autorità competenti: "Nonostante vari tentativi di contattare la vigilanza locale, l’intervento è stato assente o inefficace, lasciando i cittadini completamente esposti". Questo dato è preoccupante. Se da un lato i residenti si sentono sempre più abbandonati e in balia di situazioni che minacciano la loro sicurezza e tranquillità, dall’altro le forze dell’ordine sembrano non riuscire a garantire un intervento tempestivo e risolutivo.

"La perdita di fiducia da parte dei turisti"

Il lettore fa un richiamo alla necessità di una maggiore attenzione da parte delle autorità. "Marsala merita maggiore attenzione e tutela: sia per i suoi abitanti, sia per i turisti che la scelgono ogni anno come meta di soggiorno." Senza un adeguato intervento, l’immagine turistica della città potrebbe subire danni irreparabili. In un’epoca in cui la competitività tra le destinazioni turistiche è sempre più alta, è fondamentale garantire che la sicurezza e la qualità dei servizi non vengano mai compromessi.

Le segnalazioni di episodi di questo tipo stanno diventando sempre più frequenti, e i turisti non tardano a farne esperienza. Le recensioni online, le chiacchiere tra i visitatori e i passaparola possono diffondere un’immagine di Marsala che non corrisponde più alla realtà che i residenti vorrebbero trasmettere. Una città che non riesce a proteggere i propri cittadini e turisti rischia di perdere non solo il valore di una meta da visitare, ma anche di diventare un luogo poco appetibile per chi vuole investire nel turismo.

"Una soluzione che arrivi in tempi rapidi"

L'appello finale del lettore riguarda la giustizia e la speranza che questi episodi non rimangano impuniti. “Mi auguro che le forze dell’ordine e la magistratura possano fare il loro corso e che vengano presi provvedimenti concreti per risolvere questa situazione che, purtroppo, sta diventando una costante.

Il tema della sicurezza in centro storico è sempre stato un argomento dibattuto, ma è necessario che le istituzioni locali si impegnino in prima linea per garantire la protezione di chi vive e lavora in città. È essenziale che, al di là delle belle parole, si intraprendano azioni concrete e tempestive".

Marsala, una città ricca di storia, cultura e tradizioni, rischia di vedere compromessa la sua reputazione se non si adottano misure per affrontare questi gravi episodi. La sicurezza dei cittadini, la protezione dei turisti e la valorizzazione del patrimonio cittadino devono essere le priorità per chi amministra la città. Solo con un intervento serio e mirato si potrà evitare che Marsala perda la sua identità di città accogliente e sicura, minando così la fiducia di chi vi risiede e di chi la sceglie come meta turistica.