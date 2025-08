Marsala, ecco come è andata la presentazione del romanzo “Miryam - Il segreto della Madre"

06/08/2025 18:30:00

Il 25 luglio scorso, il Parco Archeologico di Lilibeo Marsala ha ospitato la prima presentazione di “Miryam – Il segreto della Madre”, il nuovo romanzo storico di Vittorio Russo, edito da Baldini+Castoldi – La Nave di Teseo. La sala era gremita di un pubblico numeroso, attento e curioso, che ha accolto con grande entusiasmo l’autore, il quale ha condiviso con emozione il lungo percorso che ha portato alla pubblicazione del suo libro.

Un lungo viaggio verso la pubblicazione

Vittorio Russo ha raccontato l’entusiasmo e la soddisfazione di veder finalmente il suo lavoro concretizzarsi dopo quindici anni di ricerca e scrittura. Un "travaglio psicologico", come lo ha definito, che si è concluso grazie alla determinazione dei suoi figli, Sigfrido e Ascanio, che lo hanno spinto a concludere l'opera. Il romanzo, una riflessione profonda su temi di fede, storia e identità, è il frutto di anni di passione e ricerca, ed è stato accolto con grande interesse dal pubblico di Marsala, una città particolarmente cara allo scrittore.

La trama: una Miryam inedita

“Miryam - Il segreto della Madre” si distacca dalla tradizione e si inserisce in un filone narrativo audace: l’autore dà voce a Miryam, la madre di Yeshua, raccontando la sua storia sotto una luce nuova e più umana, lontana dalle leggende e dai miti religiosi. In questo romanzo, Russo affronta il mistero della fede, restituendo alla figura di Maria non solo la dimensione spirituale, ma anche quella più concreta e dolorosa di una madre che vive in un mondo segnato da violenze, conflitti e speranze infrante.

Il romanzo come esperienza immersiva

Nel corso dell’evento, l’avvocato Giacomo Frazzitta ha avuto il compito di dialogare con l’autore, sottolineando l’aspetto “immersivo” del romanzo. «Vivere con Miryam, la ragazza che diventa madre di un figlio destinato a cambiare il mondo, è un’esperienza che il lettore fa pagina dopo pagina», ha affermato Frazzitta, evidenziando la capacità dell’autore di descrivere l’epoca con precisione minuziosa, creando un’atmosfera che lascia percepire persino i profumi dei luoghi descritti. «In questo libro, – ha aggiunto – l’autore esplora il mistero della fede con eleganza, senza mai sconfinare nella blasfemia, riuscendo anzi a far emergere il lato divino di Gesù». La narrazione di Russo, che si muove tra realtà storiche e riflessioni intime, appare così tanto più ricca e stratificata, in un racconto che non si limita a ripercorrere le storie conosciute, ma le reinventa.

La parola alla comunità culturale di Marsala

A fare gli onori di casa in occasione della presentazione, la direttrice del PALM Anna Occhipinti ha espresso il suo piacere nell’ospitare l’evento, definendolo una straordinaria occasione di incontro culturale e sociale. Il Parco Archeologico di Lilibeo si conferma, così, come un luogo di riflessione e approfondimento, capace di ospitare eventi che favoriscono il dialogo tra arte, storia e letteratura.

Un’ulteriore conferma per Russo

La soddisfazione di Russo, che ha seguito il pubblico con attenzione e ha subito percepito un clima di apertura e curiosità, ha segnato l'inizio di un percorso che si annuncia ricco di riscontri positivi. «Ho avuto di fronte persone che non si sono limitate ad ascoltare, ma che si sono mostrate pronte ad entrare in un confronto vero e sincero. Un’esperienza emozionante», ha dichiarato lo scrittore.

Un romanzo che continua a interrogare il lettore

“Miryam - Il segreto della Madre” si presenta, quindi, come una lettura potente e coinvolgente, capace di suscitare emozioni profonde e riflessioni sui temi universali della fede, della maternità e del destino. Con questo libro, Vittorio Russo ha dato nuova vita a una figura iconica della storia religiosa, restituendo alla sua umanità la stessa forza e il mistero che caratterizzano la fede stessa.

Il romanzo è disponibile in libreria e negli store online, pronto ad accompagnare il lettore in un viaggio attraverso il tempo, la storia e l’anima di una madre che, ancora oggi, continua a interrogarci.