Rifiuti ingombranti a Castelvetrano: ecco le nuove regole da oggi

06/08/2025 19:00:00

A partire da oggi, 6 agosto, il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti a Castelvetrano riprenderà gradualmente, dando priorità alla gestione delle prenotazioni già effettuate durante la sospensione. In seguito, sarà possibile accogliere anche le nuove richieste. Il conferimento diretto presso l’autoparco sarà regolato per evitare code e assembramenti.

Raccolta delle prenotazioni pre-sospensione

Dal 6 agosto ripartirà il ritiro dei rifiuti ingombranti per le prenotazioni effettuate prima della sospensione. Gli utenti riceveranno l'avviso per l’esposizione dei rifiuti entro la sera precedente al ritiro. Si ricorda che solo le utenze avvisate sono autorizzate ad esporre i rifiuti, e che non vanno inviati solleciti o richieste di conferma.

Nuove prenotazioni

Le nuove prenotazioni potranno essere effettuate a partire dall’11 agosto. Si raccomanda di non telefonare o inviare messaggi prima di tale data per evitare il sovraccarico del Numero Verde 800 126795 e garantire un servizio efficiente.

Conferimento diretto presso l’autoparco

Dal 6 agosto, sarà possibile conferire i rifiuti direttamente presso l’autoparco, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 10:30, con un limite di 30 utenze al giorno. Per evitare code, sarà introdotto un sistema eliminacode: gli utenti dovranno ritirare un tagliando numerato al loro arrivo. Le prime 30 utenze potranno conferire nello stesso giorno, mentre le altre potranno farlo il giorno successivo, con il tagliando valido per un nuovo appuntamento. I gruppi di numeri ammessi saranno pubblicati ogni giorno sulla pagina Facebook del Gestore Sager srl, per evitare spostamenti inutili.

Si consiglia di ritirare il tagliando numerato senza portare i rifiuti, per evitare di fare spostamenti inutili se non si è ammessi allo scarico il giorno stesso. Seguendo queste regole, il servizio sarà più ordinato ed efficiente.