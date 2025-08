Marsala: esercitazione congiunta di Guardia Costiera e SICS per la sicurezza dei bagnanti

06/08/2025 07:00:00

Al Lido Marina di Marsala, sabato mattina, si è svolta un’esercitazione di soccorso in mare che ha visto la collaborazione della Guardia Costiera di Marsala e della Scuola Italiana Cani Salvataggio Sicilia (SICS). L’esercitazione, promossa dal titolare del Lido Marina, Carlo Licari, rappresenta un appuntamento ormai consolidato nella stagione estiva.

Il Comandante della Guardia Costiera di Marsala, Tenente di Vascello Vito Miceli, ha coordinato l'attività, che ha coinvolto due squadre cinofile arrivate via mare su un'unità navale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala. Le squadre si sono unite alle unità a terra per simulare diverse situazioni di emergenza. I cani da salvataggio, insieme ai loro conduttori, hanno messo in pratica le tecniche di intervento, dimostrando efficienza e tempestività.

«La sicurezza della balneazione è una responsabilità condivisa tra la Guardia Costiera, i volontari della SICS e i gestori degli stabilimenti» ha dichiarato il Comandante Miceli. «Ogni attività turistica deve rispettare gli standard di sicurezza e di tutela ambientale, e la nostra missione è assicurare che entrambe le priorità siano sempre mantenute.»

Questi momenti di collaborazione non solo rafforzano il coordinamento tra istituzioni e volontariato, ma sensibilizzano anche il pubblico sull'importanza della prevenzione e della prontezza nell’intervento, con l’obiettivo di garantire un’estate sicura per tutti i frequentatori delle spiagge di Marsala.