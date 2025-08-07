Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
07/08/2025 20:00:00

Trapani e quella lettera mancante nella luminaria dei Santi Patroni...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-08-2025/1754585806-0-trapani-e-quella-lettera-mancante-nella-luminaria-dei-santi-patroni.jpg

Nei dettagli, spesso, si nasconde la perfezione. In quei piccoli particolari che raccontano l’impegno verso qualcuno, qualcosa, un lavoro, un territorio. A ricordarcelo è un nostro lettore, cittadino trapanese attento alle vicende della città, che ci segnala una curiosa quanto significativa svista: l’assenza della lettera R nella luminaria installata in occasione della festa dei Santi Patroni.

 

"Un capoluogo di provincia si riconosce anche dai piccoli particolari – scrive il lettore – che dovrebbero valorizzare il ruolo di città di riferimento per l’intero territorio provinciale. Lasciando da parte la scelta, per molti discutibile, della policromia adottata per le luminarie, è proprio il perdurare del malfunzionamento di una semplice consonante, la R in 'T..APANI...', a dimostrare il livello di attenzione e l’attaccamento con cui i nostri amministratori affrontano il rilancio turistico della provincia”.

 

Un dettaglio, certo, ma emblematico: perché anche un’illuminazione incompleta può diventare simbolo di un’attenzione parziale. E, in una città che ambisce a crescere, anche le piccole cose possono fare una grande differenza.