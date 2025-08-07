Trapani e quella lettera mancante nella luminaria dei Santi Patroni...

Nei dettagli, spesso, si nasconde la perfezione. In quei piccoli particolari che raccontano l’impegno verso qualcuno, qualcosa, un lavoro, un territorio. A ricordarcelo è un nostro lettore, cittadino trapanese attento alle vicende della città, che ci segnala una curiosa quanto significativa svista: l’assenza della lettera R nella luminaria installata in occasione della festa dei Santi Patroni.
"Un capoluogo di provincia si riconosce anche dai piccoli particolari – scrive il lettore – che dovrebbero valorizzare il ruolo di città di riferimento per l’intero territorio provinciale. Lasciando da parte la scelta, per molti discutibile, della policromia adottata per le luminarie, è proprio il perdurare del malfunzionamento di una semplice consonante, la R in 'T..APANI...', a dimostrare il livello di attenzione e l’attaccamento con cui i nostri amministratori affrontano il rilancio turistico della provincia”.
Un dettaglio, certo, ma emblematico: perché anche un’illuminazione incompleta può diventare simbolo di un’attenzione parziale. E, in una città che ambisce a crescere, anche le piccole cose possono fare una grande differenza.