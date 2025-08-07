Stefania Auci riflette sull’identità di genere nella letteratura a Terrazza d’Autore

07/08/2025 12:54:00

Sarà Stefania Auci la protagonista del quarto appuntamento di Terrazza d’Autore 2025, in programma venerdì 8 agosto alle 19 al Teatro comunale “On. Nino Croce” di Valderice.

L’autrice della celebre saga dei Florio dialogherà con Stefania La Via in un incontro dal titolo Al confine dei corpi. Il genere nella letteratura contemporanea. La rassegna letteraria, ormai punto di riferimento nel panorama culturale della provincia di Trapani, propone un tema di grande attualità: l’identità di genere nella narrativa del Novecento e dei nostri giorni. A partire da Orlando di Virginia Woolf, romanzo che ha segnato una svolta nella rappresentazione della fluidità identitaria, si esploreranno le trasformazioni del concetto di maschile e femminile nella scrittura, nelle culture e nella storia.

L’incontro, arricchito dalle letture di Ornella Fulco, metterà in dialogo opere e autori che hanno interrogato i confini del genere, offrendo al pubblico uno spazio di confronto e riflessione critica. Al centro, il ruolo della letteratura come strumento per comprendere la complessità dell’esperienza umana e per decostruire le convenzioni sociali legate all’identità. Terrazza d’Autore si conferma così un osservatorio attento sui linguaggi del presente, con una proposta culturale che unisce rigore e apertura, letteratura e attualità. L’ingresso all’evento è gratuito. La rassegna aderisce alla Rete dei Festival letterari della provincia di Trapani ed è sostenuta dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. Tra i partner culturali, BiblioTP, il Museo “San Rocco” di Trapani, il Comune di Valderice, la Biblioteca Comunale “De Stefano” e la Libreria del Corso.



