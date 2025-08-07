Sezioni
Cultura
07/08/2025 12:31:00

Tango sotto le stelle allo Stagnone: sabato 9 agosto la milonga argentina a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-08-2025/1754476366-0-tango-sotto-le-stelle-allo-stagnone-sabato-9-agosto-la-milonga-argentina-a-marsala.jpg

Sabato 9 agosto 2025, l’ex base aeronautica dello Stagnone, in contrada Spagnola 19 a Marsala, tornerà a trasformarsi in una pista da ballo a cielo aperto per una nuova serata di tango argentino. 

A partire dalle 21:30, tangueri da tutta la Sicilia si daranno appuntamento in questo scenario unico per una milonga sotto le stelle, dove musica, danza e atmosfera si fonderanno in un'esperienza intensa e coinvolgente. 

Protagonista della serata sarà TDJ Alessandro Scaglione, noto selezionatore musicale nel panorama internazionale del tango, che accompagnerà le danze con la sua raffinata sensibilità musicale. Le sue tande – gruppi di tre o quattro brani dello stesso stile – daranno ritmo e profondità alla serata, intervallate dalle tradizionali cortine, brevi stacchi che favoriscono il ricambio in pista e la socialità tra i partecipanti. La milonga non è solo un evento danzante: è un rituale collettivo, un luogo di incontri silenziosi, di sguardi che diventano inviti e di abbracci che raccontano storie. Ed è aperta a tutti, non solo ai ballerini esperti. È l’occasione ideale anche per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questo mondo, lasciandosi semplicemente trasportare dal fascino della musica e dalla magia dell’ambiente. L’invito, quindi, è rivolto a chi ama il tango, a chi è curioso, a chi cerca una serata diversa, tra suoni, passi e il profilo inconfondibile delle saline dello Stagnone al tramonto. Per chi volesse approfondire la cultura tanguera in Sicilia, il sito www.tangoapalermo.com offre un ampio archivio di eventi, corsi e fotografie che documentano la vivace scena isolana dal 2007 a oggi.