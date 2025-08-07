Sezioni
Cultura

07/08/2025 11:49:00

Quattro sere di cinema all’aperto ad Alcamo: appuntamenti dal 7 al 10 agosto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-08-2025/1754563587-0-quattro-sere-di-cinema-all-aperto-ad-alcamo-appuntamenti-dal-7-al-10-agosto.png

Prosegue ad Alcamo la rassegna “Cinema sotto le stelle”, organizzata dalla multisala Starplace in collaborazione con il Comune, nell’ambito dell’iniziativa nazionale Cinema Revolution. 

Dal 7 al 10 agosto, quattro nuove proiezioni all’aperto.

Si parte mercoledì 7 agosto con Eterno visionario, venerdì 8 e sabato 9 agosto sarà la volta de La casa degli sguardi, domenica 10 agosto, infine, Un mondo a parte chiuderà il weekend di proiezioni. 

Tutte le proiezioni iniziano alle 21.00. È possibile anche prenotare online i propri biglietti sul sito www.starplacemultisala.it. Il programma è soggetto a variazioni.