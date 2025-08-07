Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Trasporti
07/08/2025 10:28:00

Pendolari contro i ritardi sulla Trapani-Palermo via Milo: "Lavori fermi, ora basta"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-08-2025/1754468989-0-pendolari-contro-i-ritardi-sulla-trapani-palermo-via-milo-lavori-fermi-ora-basta.jpg

Un'attesa che dura da dodici anni e che potrebbe protrarsi per altri quattro. È questa la preoccupante prospettiva per i pendolari della tratta ferroviaria Trapani-Palermo via Milo, chiusa dal 2013 e al centro di una lettera aperta inviata ieri, 5 agosto, dal Comitato Pendolari e da diverse realtà associative del territorio al Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, agli assessori competenti, ai dipartimenti regionali, a Trenitalia e alle commissioni dell’ARS.

Nella lettera si denuncia il gravissimo ritardo nei lavori di ripristino della linea ferroviaria, che dovevano inizialmente concludersi nel dicembre 2025, poi posticipati al 2026 e oggi – secondo l’interrogazione presentata all’Ars dal deputato Stefano Pellegrino – rinviati addirittura al giugno 2029. "Senza alcuna spiegazione", scrivono i pendolari, che parlano apertamente di cantieri "a rilento o del tutto fermi", con un avanzamento dei lavori che, a oltre due anni dall’appalto, si attesta appena al 10%.

Una situazione che ha già portato, come segnalato da TP24, all’esclusione dell’opera dal PNRR. Il progetto, appaltato nel febbraio 2022 per un importo iniziale di 102 milioni di euro – poi lievitati a quasi 116 – rischia così di trasformarsi nell’ennesimo spreco infrastrutturale e in una ferita aperta per il territorio trapanese, già penalizzato da collegamenti deboli e scarsa accessibilità.

Attualmente i viaggiatori sono costretti a servirsi della linea alternativa via Castelvetrano, un percorso più lungo e scomodo, che spinge molti a tornare all’auto privata, con conseguenze negative su tempi di percorrenza, emissioni e sostenibilità.

I pendolari chiedono che sia attivato un immediato confronto con il Commissario Straordinario dell’opera, Filippo Angelo Palazzo, nominato con DPCM il 16 aprile 2021, e che si renda pubblico lo stato reale dei lavori. "Chiediamo trasparenza e rispetto per i cittadini della provincia di Trapani. È inconcepibile che non vi sia alcuna comunicazione ufficiale, alcun aggiornamento, alcuna spiegazione per uno slittamento di quattro anni", scrivono.

A firmare la lettera aperta sono Marzano Vincenzo Dino per il Comitato Pendolari, Francesco Rocchetti come utente, l’associazione “Le Ferrovie Siciliane Ieri ed Oggi” e l’amministratore Marcello Balsamo.

Il messaggio è chiaro: dopo dodici anni di disagi, i cittadini non sono più disposti ad accettare rinvii senza giustificazioni. "Confidiamo nella sensibilità del Presidente Schifani – conclude la lettera – per sbloccare una vicenda che sta diventando simbolo dell’abbandono infrastrutturale della nostra provincia".

 

 Per approfondire:
https://www.tp24.it/2025/08/01/trasporti/la-ferrovia-trapani-palermo-se-ne-parla-nel-2029/221755
https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/opere-strategiche/linea--palermo---trapani-via-milo.html