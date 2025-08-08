Quante cessioni al Trapani: vanno via in quattro

08/08/2025 15:58:00

Udoh, Celiento, Carraro e Valietti. Il Trapani sfoltisce la rosa con quattro partenze tra cessioni e risoluzioni di contratto.

Le partenze definitive sono quelle di Udoh, Celiento e Carraro. Il primo è passato alla Pro Patria, trovando una sistemazione dopo che già nella passata stagione era rimasto in granata solo mezzo campionato, considerato che aveva chiuso l'anno in prestito alla Triestina.

Il difensore Daniele Celiento, invece, lascia Trapani per accasarsi al Casarano. Protagonista nell'ultima stagione con 31 presenze e 4 gol, Celiento quest'anno non è rientrato nei piani dello staff tecnico e, così, è stato corteggiato da diverse società, con il Casarano che, alla fine, è riuscito ad aver la meglio sul Catania.

Anche la partenza di Federico Carraro è a titolo definitivo. Lascia il Trapani per passare al Gubbio dopo una stagione un po' al di sotto delle previsioni, con 27 presenze ed un gol. Va via pure Federico Valietti, terzino che a Trapani è stato poco più che una meteora, considerate le sue due sole presenze in un anno nel quale gli infortuni fisici lo hanno fortemente penalizzato. Con Valietti è arrivata la risoluzione del contratto, per cui, adesso, cercherà una nuova squadra dove proseguire la propria carriera.



