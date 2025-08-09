Sezioni
Cittadinanza
09/08/2025 10:51:00

Marsala: acqua di fogna in garage, “Mia madre malata costretta a odori insopportabili"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-08-2025/1754729473-0-marsala-acqua-di-fogna-in-garage-mia-madre-malata-costretta-a-odori-insopportabili.jpg

È una situazione che va avanti da due settimane e che sta esasperando gli abitanti di una delle nuove palazzine di via Mazara. A denunciarlo alla nostra redazione è un lettore, figlio di una residente, che racconta di come acqua sporca proveniente dalle fognature ha invaso i locali garage/cantine, rendendoli inaccessibili e causando gravi disagi ai condomini.

 

Secondo la segnalazione, l’allagamento sarebbe dovuto a un malfunzionamento del sistema fognario. “Praticamente – spiega – mia madre e tutti i condomini non possono entrare nelle proprie cantine o garage. E non solo: essendo estate e con tante persone che dormono con le finestre aperte, il rischio sanitario è altissimo. Sappiamo benissimo che nelle acque stagnanti proliferano zanzare, topi, scarafaggi e altri insetti”.

 

La preoccupazione è ancora più grave per la madre del segnalante, che abita al piano terra e soffre di una seria patologia polmonare. “Mia madre ha bisogno della bombola d’ossigeno per respirare meglio e soffre di asma cronica. Questa puzza nauseabonda non fa che peggiorare la sua condizione. Vi lascio immaginare che odore è costretta a respirare ogni giorno”.

 

Il cittadino afferma di aver contattato anche il presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano, il quale avrebbe promesso di mettersi in contatto direttamente con la signora. “Dopo la mia chiamata, non abbiamo più avuto notizie. Oggi gli ho inviato anche un messaggio su WhatsApp, ma non ho ricevuto risposta”.

Le foto inviate dal lettore mostrano chiaramente il garage completamente allagato con acqua di fogna e un tubo di scolo rotto: un problema grave per la salute pubblica delle persone che abitano in quel condominio.

I residenti chiedono un intervento immediato per la messa in sicurezza e la risoluzione del guasto fognario, prima che la situazione peggiori ulteriormente e metta a rischio l’incolumità di tutti.