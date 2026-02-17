Carta d’identità cartacea: dal 3 agosto 2026 non vale più
Se avete ancora la carta d’identità cartacea, attenzione: dal 3 agosto 2026 non sarà più valida.
Anche se sopra c’è scritto che scade nel 2027, 2028 o oltre. Non conterà la data stampata.
La decisione nasce dal Regolamento UE 2019/1157, che ha imposto regole di sicurezza più rigide per tutti i documenti d’identità in Europa. Le vecchie carte cartacee non rispettano più questi standard. Per questo motivo saranno definitivamente fuori uso.
Dal 3 agosto 2026:
la carta cartacea non potrà più essere utilizzata;
non potrà più essere rilasciata, nemmeno in caso di urgenza;
l’unico documento valido sarà la Carta di Identità Elettronica (CIE).
È importante dirlo soprattutto agli anziani, che spesso conservano ancora il documento di carta pensando che sia valido fino alla scadenza scritta. Non sarà così.
Attenzione però: la Carta di Identità Elettronica non viene consegnata subito allo sportello. Dopo la richiesta in Comune, arriva a casa (oppure in Comune, su scelta del cittadino) entro sei o sette giorni lavorativi tramite raccomandata.
Per cui non bisogna aspettare l’ultimo momento.
Chi ha ancora la carta cartacea farebbe bene a prenotare per tempo la sostituzione. Meglio muoversi ora che trovarsi nel 2026 con un documento improvvisamente non valido, magari prima di un viaggio, di una visita medica o di una pratica importante.
Marsala, casse con resti di defunti lasciate all’aperto al cimitero
Decine di casse accatastate, all’aperto, in un’ala del cimitero di Marsala. Dentro, i resti di poveri defunti. Fuori, ben visibili, le targhette con nome e data di morte. Uno spettacolo che ha poco di dignitoso e molto di...
Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo
Con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni, l'atelier Spada di Trapani ha avviato una vendita promozionale dedicata alle collezioni cerimonia uomo. L'iniziativa coinvolge quattro brand del settore sposo, con percentuali di...
Carta d’identità cartacea: dal 3 agosto 2026 non vale più
Se avete ancora la carta d’identità cartacea, attenzione: dal 3 agosto 2026 non sarà più valida. Anche se sopra c’è scritto che scade nel 2027, 2028 o oltre. Non conterà la data stampata.La...
Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...
La differenza tra vivere a lungo e vivere bene si gioca a livello cellulare. Non si tratta di coprire i segni del tempo, ma di intervenire sui meccanismi biologici che li generano. Un lavoro che richiede metodo, continuità...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste