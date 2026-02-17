Sezioni
Cittadinanza
17/02/2026 11:45:00

Carta d’identità cartacea: dal 3 agosto 2026 non vale più

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/carta-d-identita-cartacea-dal-3-agosto-2026-non-vale-piu-450.png

Se avete ancora la carta d’identità cartacea, attenzione: dal 3 agosto 2026 non sarà più valida
Anche se sopra c’è scritto che scade nel 2027, 2028 o oltre. Non conterà la data stampata.


La decisione nasce dal Regolamento UE 2019/1157, che ha imposto regole di sicurezza più rigide per tutti i documenti d’identità in Europa. Le vecchie carte cartacee non rispettano più questi standard. Per questo motivo saranno definitivamente fuori uso.


  • Dal 3 agosto 2026:
    la carta cartacea non potrà più essere utilizzata;
    non potrà più essere rilasciata, nemmeno in caso di urgenza;
    l’unico documento valido sarà la Carta di Identità Elettronica (CIE).

 

È importante dirlo soprattutto agli anziani, che spesso conservano ancora il documento di carta pensando che sia valido fino alla scadenza scritta. Non sarà così.


Attenzione però: la Carta di Identità Elettronica non viene consegnata subito allo sportello. Dopo la richiesta in Comune, arriva a casa (oppure in Comune, su scelta del cittadino) entro sei o sette giorni lavorativi tramite raccomandata.

 

Per cui non bisogna aspettare l’ultimo momento.
Chi ha ancora la carta cartacea farebbe bene a prenotare per tempo la sostituzione. Meglio muoversi ora che trovarsi nel 2026 con un documento improvvisamente non valido, magari prima di un viaggio, di una visita medica o di una pratica importante.
 









