Carta d’identità cartacea: dal 3 agosto 2026 non vale più

17/02/2026 11:45:00

Se avete ancora la carta d’identità cartacea, attenzione: dal 3 agosto 2026 non sarà più valida.

Anche se sopra c’è scritto che scade nel 2027, 2028 o oltre. Non conterà la data stampata.



La decisione nasce dal Regolamento UE 2019/1157, che ha imposto regole di sicurezza più rigide per tutti i documenti d’identità in Europa. Le vecchie carte cartacee non rispettano più questi standard. Per questo motivo saranno definitivamente fuori uso.



Dal 3 agosto 2026:

la carta cartacea non potrà più essere utilizzata;

non potrà più essere rilasciata, nemmeno in caso di urgenza;

l’unico documento valido sarà la Carta di Identità Elettronica (CIE).

È importante dirlo soprattutto agli anziani, che spesso conservano ancora il documento di carta pensando che sia valido fino alla scadenza scritta. Non sarà così.



Attenzione però: la Carta di Identità Elettronica non viene consegnata subito allo sportello. Dopo la richiesta in Comune, arriva a casa (oppure in Comune, su scelta del cittadino) entro sei o sette giorni lavorativi tramite raccomandata.

Per cui non bisogna aspettare l’ultimo momento.

Chi ha ancora la carta cartacea farebbe bene a prenotare per tempo la sostituzione. Meglio muoversi ora che trovarsi nel 2026 con un documento improvvisamente non valido, magari prima di un viaggio, di una visita medica o di una pratica importante.





