Cittadinanza
16/02/2026 18:54:00

Marsala, casse con resti di defunti lasciate all’aperto al cimitero

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/marsala-casse-con-resti-di-defunti-lasciate-all-aperto-al-cimitero-450.jpg

Decine di casse accatastate, all’aperto, in un’ala del cimitero di Marsala. Dentro, i resti di poveri defunti. Fuori, ben visibili, le targhette con nome e data di morte. Uno spettacolo che ha poco di dignitoso e molto di inquietante.

 

Le bare, in metallo, sono in condizioni pessime: arrugginite, lesionate, in alcuni casi addirittura bucate. E da quelle fessure si intravede il contenuto. Resti umani. Ossa. Frammenti. Esposti alla vista di chiunque passi da lì.

 

Non si tratta di un caso isolato o di un singolo feretro in attesa di sistemazione. Sono decine. Sistemate senza alcuna copertura, senza protezioni, in un’area visibile del camposanto. Un’immagine che ha suscitato sconcerto e rabbia tra i cittadini che si sono trovati davanti quella scena.

 

Non accettabile lasciare in queste condizioni i resti dei defunti.

 

Il rispetto per chi non c’è più dovrebbe essere il minimo sindacale. E invece al cimitero di Marsala si assiste a casse arrugginite, abbandonate alle intemperie, con nomi e date ancora leggibili. Un’esposizione che ferisce non solo il senso del decoro, ma soprattutto i familiari di quelle persone.









https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/1770996107-0-petrosino-carnevale-2026-dal-14-al-17-febbraio-quattro-giorni-di-festa.jpg

