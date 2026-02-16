Marsala, casse con resti di defunti lasciate all’aperto al cimitero

16/02/2026 18:54:00

Decine di casse accatastate, all’aperto, in un’ala del cimitero di Marsala. Dentro, i resti di poveri defunti. Fuori, ben visibili, le targhette con nome e data di morte. Uno spettacolo che ha poco di dignitoso e molto di inquietante.

Le bare, in metallo, sono in condizioni pessime: arrugginite, lesionate, in alcuni casi addirittura bucate. E da quelle fessure si intravede il contenuto. Resti umani. Ossa. Frammenti. Esposti alla vista di chiunque passi da lì.

Non si tratta di un caso isolato o di un singolo feretro in attesa di sistemazione. Sono decine. Sistemate senza alcuna copertura, senza protezioni, in un’area visibile del camposanto. Un’immagine che ha suscitato sconcerto e rabbia tra i cittadini che si sono trovati davanti quella scena.

Non accettabile lasciare in queste condizioni i resti dei defunti.

Il rispetto per chi non c’è più dovrebbe essere il minimo sindacale. E invece al cimitero di Marsala si assiste a casse arrugginite, abbandonate alle intemperie, con nomi e date ancora leggibili. Un’esposizione che ferisce non solo il senso del decoro, ma soprattutto i familiari di quelle persone.



