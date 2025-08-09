Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
09/08/2025 22:00:00

Operazione contro il gioco illegale a Castelvetrano: sostegno da "Mettiamoci in gioco"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-08-2025/1754756722-0-operazione-contro-il-gioco-illegale-a-castelvetrano-sostegno-da-mettiamoci-in-gioco.jpg

Il Coordinamento Regionale Siciliano della campagna “Mettiamoci in gioco” esprime pieno sostegno all’operazione condotta nei giorni scorsi dai Carabinieri di Castelvetrano insieme all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Trapani. L’intervento ha portato alla denuncia di un gestore di bar, al sequestro di slot machine irregolari e all’elevazione di sanzioni per un ammontare complessivo di 50 mila euro.

 

“Il gioco illegale è ancora radicato in Sicilia e sfrutta le fragilità di tante persone – ha dichiarato il coordinatore regionale Gino Gandolfo –. Non è solo una questione di legalità, ma di tutela della salute e della dignità umana”.

 

Secondo i dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in Sicilia la spesa per il gioco legale supera i 6 miliardi di euro all’anno. Il settore illegale, invece, continua ad alimentare fenomeni come usura, riciclaggio di denaro e criminalità organizzata.

“Dietro le slot irregolari – prosegue Gandolfo – ci sono reti criminali che usano l’azzardo per riciclare denaro e controllare il territorio. Colpire questo fenomeno significa togliere ossigeno alla mafia”.

 

Il Coordinamento invita istituzioni, forze dell’ordine e comunità locali a rafforzare i controlli, avviare campagne di prevenzione e fornire supporto concreto a chi cade nella dipendenza da gioco, per contrastare un fenomeno che continua a minacciare sia la legalità sia il tessuto sociale dell’Isola.