Operazione contro il gioco illegale a Castelvetrano: sostegno da "Mettiamoci in gioco"

09/08/2025 22:00:00

Il Coordinamento Regionale Siciliano della campagna “Mettiamoci in gioco” esprime pieno sostegno all’operazione condotta nei giorni scorsi dai Carabinieri di Castelvetrano insieme all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Trapani. L’intervento ha portato alla denuncia di un gestore di bar, al sequestro di slot machine irregolari e all’elevazione di sanzioni per un ammontare complessivo di 50 mila euro.

“Il gioco illegale è ancora radicato in Sicilia e sfrutta le fragilità di tante persone – ha dichiarato il coordinatore regionale Gino Gandolfo –. Non è solo una questione di legalità, ma di tutela della salute e della dignità umana”.

Secondo i dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in Sicilia la spesa per il gioco legale supera i 6 miliardi di euro all’anno. Il settore illegale, invece, continua ad alimentare fenomeni come usura, riciclaggio di denaro e criminalità organizzata.

“Dietro le slot irregolari – prosegue Gandolfo – ci sono reti criminali che usano l’azzardo per riciclare denaro e controllare il territorio. Colpire questo fenomeno significa togliere ossigeno alla mafia”.

Il Coordinamento invita istituzioni, forze dell’ordine e comunità locali a rafforzare i controlli, avviare campagne di prevenzione e fornire supporto concreto a chi cade nella dipendenza da gioco, per contrastare un fenomeno che continua a minacciare sia la legalità sia il tessuto sociale dell’Isola.



