Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
10/08/2025 11:44:00

Tre Fontane, chef e figlio aggrediti: indagini in corso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-08-2025/1754815695-0-tre-fontane-chef-e-figlio-aggrediti-indagini-in-corso.jpg

Proseguono le indagini sull’aggressione avvenuta venerdì sera in un locale di Tre Fontane, frazione balneare di Campobello di Mazara, dove lo chef Tonino Cognata e il figlio 17enne sono stati picchiati a colpi di mazza da un gruppo di cinque persone.

Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe nato da un battibecco tra lo chef e un cameriere di un altro ristorante. Dopo una discussione avvenuta a pranzo, in serata quattro uomini e il cameriere coinvolto sarebbero entrati nel locale da un ingresso secondario e avrebbero colpito Cognata con calci, pugni e una grossa mazza da baseball. Il figlio, intervenuto per difendere il padre, ha riportato la frattura di un polso (prognosi di 30 giorni), mentre lo chef ha subito ferite alla testa suturate con diversi punti e una prognosi di 15 giorni.

I carabinieri hanno già ascoltato testimoni e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. La Procura di Marsala ha aperto un fascicolo per lesioni personali aggravate.

 



Cronaca | 2025-08-10 11:44:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-08-2025/1754815695-0-tre-fontane-chef-e-figlio-aggrediti-indagini-in-corso.jpg

Tre Fontane, chef e figlio aggrediti: indagini in corso

Proseguono le indagini sull’aggressione avvenuta venerdì sera in un locale di Tre Fontane, frazione balneare di Campobello di Mazara, dove lo chef Tonino Cognata e il figlio 17enne sono stati picchiati a colpi di mazza da un gruppo di...