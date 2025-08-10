Tre Fontane, chef e figlio aggrediti: indagini in corso

10/08/2025 11:44:00

Proseguono le indagini sull’aggressione avvenuta venerdì sera in un locale di Tre Fontane, frazione balneare di Campobello di Mazara, dove lo chef Tonino Cognata e il figlio 17enne sono stati picchiati a colpi di mazza da un gruppo di cinque persone.

Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe nato da un battibecco tra lo chef e un cameriere di un altro ristorante. Dopo una discussione avvenuta a pranzo, in serata quattro uomini e il cameriere coinvolto sarebbero entrati nel locale da un ingresso secondario e avrebbero colpito Cognata con calci, pugni e una grossa mazza da baseball. Il figlio, intervenuto per difendere il padre, ha riportato la frattura di un polso (prognosi di 30 giorni), mentre lo chef ha subito ferite alla testa suturate con diversi punti e una prognosi di 15 giorni.

I carabinieri hanno già ascoltato testimoni e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. La Procura di Marsala ha aperto un fascicolo per lesioni personali aggravate.



