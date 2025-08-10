Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Nera
10/08/2025 18:59:00

Arrestato nel trapanese il 26enne che ha ucciso un uomo a Prizzi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-08-2025/1754845188-0-arrestato-nel-trapanese-il-26enne-che-ha-ucciso-un-uomo-a-prizzi.jpg

È stato rintracciato e arrestato dai carabinieri nel Trapanese Giacomo Vitale Pecoraro, il 26enne, originario di Palazzo Adriano, accusato di aver ucciso a coltellate il bracciante agricolo Francesco Dino, 57 anni, lo scorso giovedì in una frazione di Prizzi.

 

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane — che soffrirebbe di disturbi psichici — era ricercato da due giorni con l’accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi. Pare che già in passato avesse minacciato più volte la vittima, verso la quale nutriva un rancore le cui cause restano ancora da chiarire.

Il delitto sarebbe avvenuto in strada: dopo essere stato colpito all’addome, Dino ha tentato di mettersi in salvo e di chiedere aiuto in una pizzeria vicina, ma è crollato davanti al locale. Nonostante i soccorsi e l’intervento dell’elisoccorso, è morto a causa delle gravi ferite.

 

Mentre i militari procedevano al fermo di Pecoraro, all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo veniva eseguita l’autopsia sul corpo della vittima. Le indagini proseguono per verificare se l’indagato abbia ricevuto aiuto durante la fuga.