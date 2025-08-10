Sezioni
Politica
10/08/2025 09:07:00

Erice, polemica sui blocchi di cemento in piazza Matrice: Maltese chiede la rimozione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-08-2025/1754809864-0-erice-polemica-sui-blocchi-di-cemento-in-piazza-matrice-maltese-chiede-la-rimozione.jpg

Durante l'ultima seduta del Consiglio comunale di Erice, il consigliere Vincenzo Maltese è intervenuto sollevando dubbi e perplessità sulla recente installazione dei blocchi di cemento che delimitano piazza Matrice.

 

Maltese ha evidenziato come la piazza non sia classificata come isola pedonale, ma ricada all’interno della cosiddetta “ZTL rossa”, per la quale l’ordinanza vigente prevede soltanto un divieto di transito. “Le telecamere sono state installate da tempo – ha osservato – ma non è chiaro se siano effettivamente funzionanti”.

Il consigliere ha inoltre segnalato di non aver trovato alcuna ordinanza dirigenziale che giustifichi la posa dei delimitatori, né di avere riscontri sulle eventuali autorizzazioni del Ministero delle Infrastrutture e dell’Ispettorato sicurezza stradale, come previsto dal Codice della Strada.

 

Tra le criticità sollevate, anche quella relativa alla viabilità di emergenza: “Considerate le dimensioni ridotte delle strade di Erice, i blocchi rischiano di impedire il passaggio di mezzi di soccorso e ambulanze in caso di necessità” ha sottolineato Maltese.

In mancanza sia di un provvedimento formale sia delle autorizzazioni degli enti competenti, il consigliere ha chiesto la rimozione immediata dei blocchi di cemento.

 