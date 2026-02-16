Referendum 22-23 marzo: seggi spostati e corsa a fare lo scrutatore

16/02/2026 17:46:00

Trapani si prepara al Referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026 e arrivano due avvisi importanti per gli elettori: lo spostamento di alcune sezioni e l’apertura delle domande per diventare scrutatore.

La prima novità riguarda le sezioni elettorali 6, 7, 8 e 9, finora ospitate nel plesso scolastico L. Da Vinci di via San Pietro. A causa dei lavori di ristrutturazione in corso, le sezioni vengono temporaneamente trasferite nel plesso scolastico G. Verga di via Libertà. Gli elettori interessati dovranno quindi recarsi nella nuova sede per votare nei giorni della consultazione.

Il referendum riguarda la legge costituzionale recante “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte Disciplinare”. Si voterà domenica 22 e lunedì 23 marzo.

Parallelamente, il Comune ha pubblicato l’avviso per la nomina degli scrutatori. Gli elettori e le elettrici di Trapani iscritti all’Albo delle persone idonee alle funzioni di scrutatore possono presentare la propria dichiarazione di disponibilità.

Le domande potranno essere presentate da lunedì 16 febbraio fino a sabato 21 febbraio 2026. La richiesta, redatta secondo il modello allegato all’avviso, dovrà pervenire con una sola modalità: consegna diretta all’Ufficio Protocollo in Piazza Municipio 1 negli orari di apertura, oppure invio via email all’indirizzo scrutatori@comune.trapani.it con modulo firmato e documento di riconoscimento, o ancora tramite Pec a protocollo@pec.comune.trapani.it con firma digitale.

Tra il 25° e il 20° giorno prima del voto, la Commissione elettorale si riunirà in seduta pubblica per il sorteggio degli scrutatori tra coloro che avranno presentato domanda nei termini. L’elenco dei nominati sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Il mancato ritiro della nomina nei tempi previsti sarà considerato rinuncia. Eventuali gravi impedimenti dovranno essere comunicati entro 48 ore.

Insomma, mentre si organizzano le sedi e la macchina amministrativa, per molti cittadini si apre anche la possibilità di partecipare in prima persona alla gestione dei seggi.



