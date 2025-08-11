Gusto e identità mediterranee: nel trapanese tre serate dedicate al Cous Cous

11/08/2025 18:30:00

Un viaggio tra sapori, culture e tradizioni che unisce le sponde del Mediterraneo. Nasce GUSTO MED, il nuovo format enogastronomico ideato dalla Chaîne des Rôtisseurs di Trapani e dall’Associazione Cucina Siciliana, pensato per valorizzare la convivialità come espressione culturale e identitaria del bacino mediterraneo.

La prima edizione, realizzata in collaborazione con la Couscous Academy di Tunisi, vedrà protagonista Latifa Khairi, che guiderà gli ospiti in un percorso gastronomico di tre tappe, ognuna dedicata a uno dei couscous di pesce più rappresentativi della tradizione tunisina: dal couscous di Biserta al couscous di Nabeul con acqua di fiori d’arancio, fino al couscous di Monastir con polpo.

Le date e le location:

8 settembre – Porto di Trapani: cena a bordo di un caicco.

– Valderice (Hotel Venere di Erice – Ristorante Rubacuori). 12 settembre – Castelvetrano (Azienda Agricola Musanegra, tra cantina e vigneti).

«Con Gusto Med vogliamo raccontare il Mediterraneo attraverso i suoi sapori – dichiara Maurizio Messina, presidente della Chaîne des Rôtisseurs Trapani –. Il cous cous è un piatto che unisce storie, culture e popoli, un simbolo di dialogo e condivisione che vogliamo celebrare e tramandare». Tre serate, tre città, un unico viaggio culturale e gastronomico per celebrare il Mediterraneo che unisce, nutre e racconta.



