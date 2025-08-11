Trapani, turista sui social: “Dove si parcheggia l’auto?” Scoppia la polemica

11/08/2025 11:15:00

“Dove si parcheggiano le macchine a Trapani?” È la domanda, ironica ma non troppo, di una giovane turista, arrivata in città da appena un giorno. La ragazza insieme all'amica di avventura, in piena notte gira un video in mezzo a un incrocio, mani alzate, e un messaggio che suona come uno sfogo: “Chi non ha un garage, dove la mette l’auto?”.

Il post racconta di strade piene di passi carrabili, cartelli di divieto con rimozione carro attrezzi e divieti a orario per la pulizia: “Su questo lato le puliscono il lunedì, di fronte il giovedì, lato opposto il venerdì… a volte anche il sabato. Grazie, aiutatemi perché siamo già stressati”.



Così parcheggiare l'auto diventa un'impresa titanica a Trapani. Nonché costosa. “Era meglio lasciarla a casa”, suggeriscono in molti. Ed in effetti, lo scopo della "rivoluzione" della viabilità in città è quella di non usare l'auto, ma i servizi.

Ed è subito polemica: i parcheggi liberi sono un miraggio, gli stalli blu sono aumentati in centro e zona porto, con tariffe fino a 2 euro l’ora, in piazza Vittorio si scende a 1,35 euro. Stalli liberi? un miraggio. "C'è piazzale Ilio" suggeriscono altri, ma "le navette free non passano a tarda notte". Residenti e turisti si dividono tra chi difende la sosta a pagamento e chi parla di “tassa sul respiro”.



