A San Vito Lo Capo la presentazione del libro “La nascita della mafia”

11/08/2025 10:01:00

Prosegue a San Vito Lo Capo la XXVI edizione della rassegna letteraria “Libri, autori e bouganville”, curata da Giacomo Pilati e promossa dal Comune di San Vito Lo Capo in collaborazione con la Pro Loco. Questa sera alle ore 21,30, nel Giardino di Palazzo La Porta, sarà presentato il libro “La nascita della mafia” (Navarra Editore) di Salvatore Mugno. Un’opera che si distingue per l’approccio storico e documentato, in cui l'autore ricostruisce le origini del fenomeno mafioso nella Sicilia dell'Ottocento, offrendo una riflessione profonda e attuale sulle dinamiche sociali e culturali che hanno permesso il radicarsi di un sistema criminale divenuto globale.

Alla presentazione interverrà anche il giornalista e scrittore Francesco La Licata, tra i più autorevoli esperti di criminalità organizzata in Italia, da sempre attento osservatore del rapporto tra mafia, informazione e società.



