Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
11/08/2025 10:01:00

A San Vito Lo Capo la presentazione del libro “La nascita della mafia”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-08-2025/1754895754-0-a-san-vito-lo-capo-la-presentazione-del-libro-la-nascita-della-mafia.jpg

Prosegue a San Vito Lo Capo la XXVI edizione della rassegna letteraria “Libri, autori e bouganville”, curata da Giacomo Pilati e promossa dal Comune di San Vito Lo Capo in collaborazione con la Pro Loco. Questa sera  alle ore 21,30, nel Giardino di Palazzo La Porta, sarà presentato il libro “La nascita della mafia” (Navarra Editore) di Salvatore Mugno. Un’opera che si distingue per l’approccio storico e documentato, in cui l'autore ricostruisce le origini del fenomeno mafioso nella Sicilia dell'Ottocento, offrendo una riflessione profonda e attuale sulle dinamiche sociali e culturali che hanno permesso il radicarsi di un sistema criminale divenuto globale. 

Alla presentazione interverrà anche il giornalista e scrittore Francesco La Licata, tra i più autorevoli esperti di criminalità organizzata in Italia, da sempre attento osservatore del rapporto tra mafia, informazione e società.