Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
11/08/2025 09:57:00

Marsala ricorda Giovanni Lombardo con la presentazione postuma del suo ultimo libro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-08-2025/1754895509-0-marsala-ricorda-giovanni-lombardo-con-la-presentazione-postuma-del-suo-ultimo-libro.jpg

A quasi un anno dalla sua scomparsa, Marsala rende omaggio a Giovanni Lombardo, figura di spicco della cultura cittadina, con la presentazione postuma della sua ultima opera “Tra i passaggi di un mondo a venire”. L’appuntamento è per mercoledì 13 agosto alle ore 21, sulla terrazza del Baluardo Velasco, in via Bottino 1, nell’ambito della rassegna culturale dell'associazione Finestre sul mondo.

L’incontro vedrà gli interventi di Antonino Contiliano, Francesco Vinci e Salvatore Vecchio, le letture di Francesco Vittorio Pellegrino e gli intermezzi musicali di Luisa Caldarella.

Giovanni Lombardo, scomparso lo scorso ottobre all’età di 83 anni, è stato professore di letteratura, preside, sindacalista, uomo di fede e poeta. Nato a Marsala nel 1940, ha dedicato la sua vita all’educazione, alla giustizia sociale e alla cultura, lasciando un segno profondo nella comunità. Tra i protagonisti dell’Antigruppo siciliano, ha pubblicato raccolte poetiche come Il cammino del cuore e Il Giardino di Marianna, oltre a numerose opere apparse in antologie e riviste.

Il suo impegno nella Chiesa Valdese, la passione per la scrittura e la capacità di dialogo hanno fatto di lui un punto di riferimento umano e culturale per la città. La presentazione di Tra i passaggi di un mondo a venire sarà un’occasione non solo per scoprire le sue ultime riflessioni poetiche, ma anche per rinnovare la gratitudine verso una vita spesa al servizio degli altri.