Marsala ricorda Giovanni Lombardo con la presentazione postuma del suo ultimo libro

A quasi un anno dalla sua scomparsa, Marsala rende omaggio a Giovanni Lombardo, figura di spicco della cultura cittadina, con la presentazione postuma della sua ultima opera “Tra i passaggi di un mondo a venire”. L’appuntamento è per mercoledì 13 agosto alle ore 21, sulla terrazza del Baluardo Velasco, in via Bottino 1, nell’ambito della rassegna culturale dell'associazione Finestre sul mondo.

L’incontro vedrà gli interventi di Antonino Contiliano, Francesco Vinci e Salvatore Vecchio, le letture di Francesco Vittorio Pellegrino e gli intermezzi musicali di Luisa Caldarella.

Giovanni Lombardo, scomparso lo scorso ottobre all’età di 83 anni, è stato professore di letteratura, preside, sindacalista, uomo di fede e poeta. Nato a Marsala nel 1940, ha dedicato la sua vita all’educazione, alla giustizia sociale e alla cultura, lasciando un segno profondo nella comunità. Tra i protagonisti dell’Antigruppo siciliano, ha pubblicato raccolte poetiche come Il cammino del cuore e Il Giardino di Marianna, oltre a numerose opere apparse in antologie e riviste.

Il suo impegno nella Chiesa Valdese, la passione per la scrittura e la capacità di dialogo hanno fatto di lui un punto di riferimento umano e culturale per la città. La presentazione di Tra i passaggi di un mondo a venire sarà un’occasione non solo per scoprire le sue ultime riflessioni poetiche, ma anche per rinnovare la gratitudine verso una vita spesa al servizio degli altri.



