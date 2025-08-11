Mazara e San Vito, un legame che affonda le radici nel lontano 1600

11/08/2025 14:08:00

Manca ormai poco all’inizio dei festeggiamenti in onore di San Vito e, nel manifesto del Festino 2025, accanto al tema di quest’anno – “Pellegrini nel cuore e nella storia di Mazara” – spicca una data: 1614.



Un anno che non rimanda al conteggio degli anniversari del festino popolare, ma che rappresenta un momento fondante nella storia religiosa e culturale della città.

È infatti nel 1614 che, con un decreto vescovile, San Vito venne proclamato patrono principale di Mazara del Vallo. Da quel momento, il culto al Santo – nato e cresciuto proprio nella città – assunse forma ufficiale e solenne, con una celebrazione liturgica di quattro giorni, culminante il 15 giugno, giorno dedicato alla sua memoria. Quella proclamazione segnò l’inizio del culto pubblico riconosciuto, sancendo un legame profondo e identitario tra il popolo mazarese e il proprio patrono.

La tradizione del festino popolare di fine agosto sarebbe arrivata solo più tardi, nel Settecento, grazie al vescovo Giuseppe Stella (1742–1758), che istituì una festa legata alla traslazione delle reliquie del Santo. Un momento di gioia collettiva, vissuto con entusiasmo e gratitudine verso colui che, secondo la tradizione, vide la luce proprio a Mazara del Vallo. Non vi sono certezze storiche sulla continuità annuale del festino dal 1745 in poi. Tuttavia, il tema scelto per il 2025 invita a guardare oltre la semplice cronologia, per tornare alle radici del culto e all’identità profonda della città.



Il richiamo al 1614 diventa così un ponte simbolico verso il cuore della storia mazarese, là dove ebbe inizio un legame che dura da oltre quattro secoli.



