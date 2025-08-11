Estate 2025: aumentano i controlli per la sicurezza nelle zone turistiche del trapanese

11/08/2025 13:10:00

Nel Trapanese un piano straordinario di controlli e vigilanza nelle località più frequentate da turisti e visitatori. L’iniziativa è stata decisa dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi venerdì 8 agosto sotto la guida del prefetto di Trapani.

All’incontro hanno partecipato i vertici di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Ispettorato delle Foreste, Libero Consorzio comunale e Capitaneria di Porto. Presenti anche rappresentanti delle categorie economiche e dei sindacati, per coordinare le azioni sul territorio.

Il piano prevede più pattuglie nelle aree turistiche, nei centri storici e lungo le coste, con il supporto delle Polizie Locali. Rafforzati anche i controlli in autostrada, nelle stazioni ferroviarie, nei porti e all’aeroporto. Particolare attenzione sarà rivolta alle piazze della movida e ai luoghi di ritrovo dei giovani, con l’obiettivo di garantire serate sicure e senza eccessi.

Sul fronte della lotta alla droga, proseguiranno le operazioni congiunte tra forze dell’ordine e vigili urbani per contrastare lo spaccio. La Polizia Stradale intensificherà i controlli nelle aree di servizio e lungo le arterie più trafficate, per prevenire incidenti, furti e borseggi. Anche in mare scatteranno controlli più serrati: la Capitaneria di Porto vigilerà sulle imbarcazioni, verificando autorizzazioni e rispetto delle norme di sicurezza, con particolare attenzione al trasporto passeggeri non autorizzato.

L’obiettivo è chiaro: garantire a cittadini e turisti un’estate sicura, dal centro di Trapani alle località balneari più affollate.



