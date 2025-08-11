Sezioni
Cronaca

» Sanità
11/08/2025 19:02:00

All'Asp di Trapani il concorso per cardiologi: 84 candidati per 7 posti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-08-2025/1754931996-0-all-asp-di-trapani-il-concorso-per-cardiologi-84-candidati-per-7-posti.png

Sono 84 i medici in corsa per il concorso pubblico bandito dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, che prevede l’assunzione di 7 cardiologi. L’obiettivo è colmare le carenze di organico nelle strutture ospedaliere e territoriali dell’azienda.

 

Il bando, rivolto a candidati in possesso dei requisiti previsti, ha registrato la presentazione di 75 domande da parte di medici regolarmente iscritti e con formazione specialistica in Cardiologia. Tutti i partecipanti sono stati ammessi alle prove.

 

La commissione esaminatrice, presieduta da Sabrina Martino, è composta da Michele Gulotta e Giuseppe Caponetto, con il supporto di personale amministrativo dell’Asp. Il concorso punta a selezionare professionisti che potranno essere impiegati nei vari reparti di cardiologia e nei pronto soccorso, garantendo un servizio più efficiente ai pazienti.

 

L’urgenza di queste assunzioni è legata alla necessità di coprire turni e garantire continuità assistenziale, specialmente in alcune sedi dove la carenza di personale ha messo sotto pressione il sistema sanitario.