La settimana sportiva: le società si preparano a vivere una stagione ricca di sfide

11/08/2025 06:00:00

L'ampio panorama di società sportive in provincia si mostra vibrante e ambizioso in questo inizio di stagione preparandosi a vivere momenti intensi e ricchi di sfide, con società ed atleti animati da importanti obiettivi. Dalle piste ciclistiche ai campi da gioco, passando per palazzetti e velodromi, il territorio si impegna nella crescita sportiva e umana, puntando a successi agonistici e alla valorizzazione dei giovani talenti.

• Pallamano: l'Handball Erice va oltre la "Gara", per una Crescita Sociale Consapevole dimostrando un approccio che va ben oltre i semplici obiettivi agonistici. La società cara al suo Deus Ex Machina Norbert Biasizzo ha voluto porre particolare attenzione al tessuto sociale con l'ambizione principale di contribuire a una crescita sana delle giovani generazioni del territorio. Questo impegno si è concretizzato attraverso iniziative come il Summer Sport Camp, un progetto Multisport che unisce la pratica sportiva a momenti di formazione e sensibilizzazione su tematiche fondamentali per la crescita dei più giovani, fungendo da vero e proprio luogo di educazione civica. L'obiettivo è formare cittadini consapevoli e responsabili, promuovendo valori essenziali come la disciplina, il rispetto, la prevenzione della vista, il rispetto dell'ambiente e la sicurezza digitale, grazie alla collaborazione con importanti realtà del territorio. Il successo del progetto, testimoniato dall'ampia partecipazione di bambini e famiglie, dimostra che l'HE è "un punto di riferimento dentro e fuori dal campo".

• Ciclismo: il team Star Cycling Lab, sotto la guida di Ninni Stella e Dario Sessa, ha dimostrato il suo potenziale con un weekend indimenticabile, conquistando podi e ben quattro titoli di campione regionale. Questo successo recente ha rafforzato la loro ambizione principale: confermarsi come una delle realtà più promettenti nel panorama ciclistico regionale. L'obiettivo primario della squadra non si limita ai risultati immediati, ma si estende alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti, con un orgoglio particolare per i settori giovanili Esordienti e Allievi, che stanno dimostrando una notevole progressione sia tecnica che tattica. La dedizione è evidente nel lavoro a lungo termine sugli atleti, come testimoniato dal percorso di Felice La Grutta, un risultato su cui il team ha lavorato fin dal suo tesseramento quattro anni fa. La visione è chiara: proseguire sulla strada dei successi, mantenendo sempre un "occhio attento alla crescita dei giovani".

• Basket Femminile: la GolfoBasket Alcamo si prepara ad un nuovo entusiasmante capitolo con il ritorno in Serie A2 per la stagione 2025/2026, avendo acquisito il titolo sportivo necessario. L'obiettivo è chiaro: affrontare la Serie A2 con la giusta mentalità e con un gruppo competitivo e affidabile. La società punta a costruire una squadra ambiziosa e dinamica, che possa ben figurare nel secondo campionato nazionale. Questo progetto si fonda su un mix di esperienza e nuove promesse. La conferma di giocatrici chiave come Anna Caliendo, veterana e "fil rouge" della storia del basket femminile alcamese, rappresenta un "punto fermo sia sul piano tecnico che umano", lanciando il messaggio di ripartire dalla storia, dall'esperienza e dalla coerenza. Accanto a lei, l'esperienza di Elena Vella e Silvia Sarni garantisce solidità e affidabilità al gruppo. Per il futuro, la GolfoBasket scommette su giovani talenti italiani con esperienza e margini di crescita, come Virginia Tempia e Chiara Schena, il cui innesto è cruciale per l'impatto atletico e il potenziale nel medio periodo. Aida Thiam sugella l'arrivo della prima giocatrice straniera e Violeta Verano, completa un roster versatile, in linea con gli obiettivi di questo ambizioso ritorno in A2. L'iscrizione alla Serie A2 segna l'avvio di una nuova fase del progetto sportivo in una città storicamente legata alla pallacanestro femminile, e la società esprime già gratitudine per il sostegno dei tifosi.

• Calcio Eccellenza: il Calcio a Marsala ha un nuovo inizio e la Città sogna di "Tornare a Sognare in Grande". Il sodalizio lilibetano affronta la nuova stagione con obiettivi concreti e un rinnovato slancio. La società si è assicurata la gestione degli impianti sportivi di Marsala e Petrosino, consolidando la propria base operativa con un accordo a lungo termine per lo Stadio di Petrosino fino a settembre 2026. Con il convinto supporto delle Amministrazioni Comunali, il Marsala 1912 ambisce a "tornare a sognare in grande, insieme", presentandosi come un sodalizio che "pensa al futuro". L'obiettivo immediato è quello di "imporre la propria legge sul campo" fin dal primo test match di Coppa Italia di domenica 31 agosto contro i cugini dell'Accademia Trapani, dimostrando fin da subito la propria determinazione.

• Pattinaggio: l'A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi si concentra sul miglioramento continuo dei risultati nel pattinaggio. La coach Valentina Incandela, pur soddisfatta degli ultimi piazzamenti, punta a lavorare per ottenere un bottino ancora migliore in futuro.

La società mira a far crescere ulteriormente l'intera Scuola di Pattinaggio Corsa in Line, valorizzando non solo le prestazioni atletiche ma anche le qualità umane fondamentali come "educazione, abnegazione e approccio alle gare", considerate "qualità rare che contribuiscono a far crescere ancor di più" l'intero movimento. Cala così il sipario in quel di Cantù, il Campionato Italiano Corsa su Strada e il Trofeo Skate Italia si sono conclusi domenica di recente. Nicolas Incandela dell'A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi porta a casa un bronzo nella 100 m Sprint in corsia sfiorando il bis nella 1 giri Sprint (4° posto).

• Rugby: i Fenici Rugby Marsala si distinguono per l'impegno nella crescita dei giovani giocatori. L'anno sportivo 2025/2026 si apre con l'obiettivo di offrire "grandi opportunità di crescita" ai propri atleti, permettendo loro di vivere esperienze significative lontano da casa per acquisire "esperienza, gioco e tecnica". La società è orgogliosa dei sei ragazzi della Under 18 che, dopo uno stage, sono stati ceduti in prestito al Rugby Noceto F.C., club di Serie A. Questo successo è il frutto della "tanta dedizione e sacrificio che gli educatori e la società tutta mette a disposizione dei propri atleti", confermando che il lavoro svolto sta portando i primi, importanti risultati, seguendo le orme di atlete già distintesi a livello nazionale.

• Tennis: la Società Canottieri Marsala punta a consolidare e ampliare il proprio Torneo Nazionale Open "Canottieri Cup". L'obiettivo, dopo il grande successo dell'ultima edizione da poco conclusa che ha avuto un montepremi di 4000 euro per il vincitore maschile e 1500 euro per la vincitrice femminile, è quello di continuare a organizzare l'evento, attirando nomi sempre più importanti del tennis nazionale e internazionale. L'ambizione è di raggiungere "numeri da record" per le future edizioni del torneo, trasformando l'evento in una "vera e propria festa dello sport" che celebri i successi del circolo e offra uno spettacolo indimenticabile agli appassionati di tennis. Numeri da record per l'edizione 2025 del “Canottieri Cup”, con oltre 72 iscritti al singolare maschile, di cui 29 iscritti di quarta categoria, 27 di terza categoria e 14 di seconda, e 10 tenniste iscritte al singolare femminile.

• Volley: il Marsala Volley, dopo aver acquisito da qualche giorno la denominazione "Sigel Seap" grazie ad un rinnovato impegno con gli storici sponsor, si prepara a disputare il campionato di Serie A2 Tigotà 2025/2026 con l'obiettivo primario di "far ben figurare" la squadra e scrivere un nuovo entusiasmante capitolo nella loro storia in questa categoria, dove sono stati protagonisti per sette anni.

Un'ambizione chiave è quella di promuovere la città di Marsala a livello nazionale attraverso la partecipazione al campionato, agendo come veicolo per l'immagine positiva della città. Per raggiungere questi obiettivi, il club si è duramente impegnato nella costruzione di un roster competitivo, combinando giocatrici riconfermate con nuovi tesseramenti di categoria. Il Presidente Massimo Alloro, nell'incontro tenutosi in Sala Giunta del Comune di Marsala alla presenza del Sindaco Grillo, ha sottolineato l'importanza della sinergia tra club, partner commerciali, Istituzioni, tifosi e la comunità intera come elemento fondamentale per il successo del progetto sportivo.

Per quanto riguarda il percorso in campionato, l'obiettivo iniziale è conquistare "più punti possibili fin dall'inizio" della regular season per puntare alla Coppa Italia e alla Pool Promozione, consapevoli che il primo mese sarà impegnativo con diverse trasferte. Il campionato prenderà il via il prossimo 6 ottobre con la regular season ed il Marsala Volley sarà atteso in trasferta dal Costa Volpino. Le migliori quattro squadre di entrambi i raggruppamenti, al termine del girone di andata, disputeranno la Coppa Italia. Al termine della stagione regolare, le migliori cinque squadre di ciascun gruppo prenderanno parte alla pool promozione, le restanti nove squadre faranno invece la pool salvezza.



