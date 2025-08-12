Sezioni
Cultura

» Sociale
12/08/2025 15:06:00

Mazara, lancia raccolta fondi online dopo che un incendio ha distrutto la casa dei nonni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-08-2025/1754996927-0-mazara-lancia-raccolta-fondi-online-dopo-che-un-incendio-ha-distrutto-la-casa-dei-nonni.png

Centinaia di mazaresi si stanno unendo all’appello lanciato da Priscilla Giacalone dopo l’incendio che, nei giorni scorsi, ha distrutto la casa di Susanna e Isidoro, i suoi amati nonni.

 

“In pochi minuti - scrive su GoFundMe - una vita intera fatta di ricordi, sacrifici e amore è andata in fumo. Non è rimasto nulla: né vestiti, né mobili, né oggetti personali. L’abitazione è stata dichiarata inagibile e dovrà essere completamente ricostruita”.

 

“I miei nonni - aggiunge - sono persone semplici, che non hanno mai chiesto nulla a nessuno. Ma oggi si trovano davanti a una sfida troppo grande da affrontare da soli: ricostruire tutto da zero”.

 

 

La raccolta nasce per aiutarli ad affrontare le spese di ricostruzione dell’abitazione, riacquistare beni di prima necessità per tornare a vivere in modo dignitoso, ritrovare serenità dopo questa tragedia.

 

In pochi giorni sono stati donati 6.700 euro, ma la strada è ancora lunga. Si può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-susanna-e-isidoro-a-ricostruire-la-loro-casa 

 

Ecco la lettera di Priscilla:

 

 Ciao a tutti,

mi chiamo Priscilla e vi scrivo con profondo dolore per conto dei miei amati nonni, Susanna e Isidoro.

L’8 agosto alle 15:00 circa un incendio ha distrutto completamente la loro casa. In pochi minuti, una vita intera fatta di ricordi, sacrifici e amore è andata in fumo.

Non è rimasto nulla: né vestiti, né mobili, né oggetti personali. L’abitazione è stata dichiarata inagibile e uno dei due piani dovrà essere completamente ricostruito.

I miei nonni sono persone semplici, che non hanno mai chiesto nulla a nessuno. Ma oggi si trovano davanti a una sfida troppo grande da affrontare da soli:

ricostruire tutto da zero.

Questa raccolta nasce per aiutarli a:

• Affrontare le spese di ricostruzione dell’abitazione

• Riacquistare beni di prima necessità per tornare a vivere in modo dignitoso

• Ritrovare serenità dopo questa tragedia

Anche un piccolo contributo può fare una grande differenza.

E se non potete donare, vi chiediamo con il cuore di condividere questa raccolta con amici e conoscenti.

Grazie per ogni gesto di affetto, solidarietà e vicinanza.

Con gratitudine,

Priscilla

Mazara del Vallo