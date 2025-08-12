Mazara, lancia raccolta fondi online dopo che un incendio ha distrutto la casa dei nonni

12/08/2025 15:06:00

Centinaia di mazaresi si stanno unendo all’appello lanciato da Priscilla Giacalone dopo l’incendio che, nei giorni scorsi, ha distrutto la casa di Susanna e Isidoro, i suoi amati nonni.

“In pochi minuti - scrive su GoFundMe - una vita intera fatta di ricordi, sacrifici e amore è andata in fumo. Non è rimasto nulla: né vestiti, né mobili, né oggetti personali. L’abitazione è stata dichiarata inagibile e dovrà essere completamente ricostruita”.

“I miei nonni - aggiunge - sono persone semplici, che non hanno mai chiesto nulla a nessuno. Ma oggi si trovano davanti a una sfida troppo grande da affrontare da soli: ricostruire tutto da zero”.

La raccolta nasce per aiutarli ad affrontare le spese di ricostruzione dell’abitazione, riacquistare beni di prima necessità per tornare a vivere in modo dignitoso, ritrovare serenità dopo questa tragedia.

In pochi giorni sono stati donati 6.700 euro, ma la strada è ancora lunga. Si può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-susanna-e-isidoro-a-ricostruire-la-loro-casa

Ecco la lettera di Priscilla:

Ciao a tutti, mi chiamo Priscilla e vi scrivo con profondo dolore per conto dei miei amati nonni, Susanna e Isidoro. L’8 agosto alle 15:00 circa un incendio ha distrutto completamente la loro casa. In pochi minuti, una vita intera fatta di ricordi, sacrifici e amore è andata in fumo. Non è rimasto nulla: né vestiti, né mobili, né oggetti personali. L’abitazione è stata dichiarata inagibile e uno dei due piani dovrà essere completamente ricostruito. I miei nonni sono persone semplici, che non hanno mai chiesto nulla a nessuno. Ma oggi si trovano davanti a una sfida troppo grande da affrontare da soli: ricostruire tutto da zero. Questa raccolta nasce per aiutarli a: • Affrontare le spese di ricostruzione dell’abitazione • Riacquistare beni di prima necessità per tornare a vivere in modo dignitoso • Ritrovare serenità dopo questa tragedia Anche un piccolo contributo può fare una grande differenza. E se non potete donare, vi chiediamo con il cuore di condividere questa raccolta con amici e conoscenti. Grazie per ogni gesto di affetto, solidarietà e vicinanza. Con gratitudine, Priscilla Mazara del Vallo



