Mazara, lancia raccolta fondi online dopo che un incendio ha distrutto la casa dei nonni
Centinaia di mazaresi si stanno unendo all’appello lanciato da Priscilla Giacalone dopo l’incendio che, nei giorni scorsi, ha distrutto la casa di Susanna e Isidoro, i suoi amati nonni.
“In pochi minuti - scrive su GoFundMe - una vita intera fatta di ricordi, sacrifici e amore è andata in fumo. Non è rimasto nulla: né vestiti, né mobili, né oggetti personali. L’abitazione è stata dichiarata inagibile e dovrà essere completamente ricostruita”.
“I miei nonni - aggiunge - sono persone semplici, che non hanno mai chiesto nulla a nessuno. Ma oggi si trovano davanti a una sfida troppo grande da affrontare da soli: ricostruire tutto da zero”.
La raccolta nasce per aiutarli ad affrontare le spese di ricostruzione dell’abitazione, riacquistare beni di prima necessità per tornare a vivere in modo dignitoso, ritrovare serenità dopo questa tragedia.
