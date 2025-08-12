Candela trionfa pure agli Assoluti conquistando un oro e un bronzo

12/08/2025 19:59:00

Andrea Battista Candela chiude la stagione di nuoto con un oro ed un bronzo ai Campionati Italiani di nuoto, categoria Cadetti, che si sono svolti a Chianciano Terme.

Il nuotatore trapanese, nato nel 2005 e tesserato per il centro sportivo Carabinieri - Canottieri Tevere Remo, ha conquistato l’oro nei 50 stile libero, con il tempo di 22”44, aggiudicandosi una prova serratissima, considerato che il secondo, Diego Chessa, ha chiuso appena 5 centesimi dietro ed il terzo, Lorenzo Ballarati, ha terminato a 6 centesimi.

La prova maiuscola agli Assoluti Cadetti di Andrea Battista Candela è proseguita anche nei 50 metri farfalla dove è riuscito a salire sul podio con il terzo miglior tempo: 24”56 dietro soltanto a Daniele Momoni, primo con 23”78 e Antonio Gregucci con 24”16.

Il poliedrico nuotatore trapanese, poi, si è misurato anche in altre specialità, ottenendo lusinghieri risultati che non fanno altro che confermare le sue capacità e prospettive future. Nei 100 metri stile libero ha chiuso al settimo posto con il tempo di 50”29, a 38 centesimi dal vincitore Lorenzo Actis Dato ed a 27 centesimi dal podio. Buono, poi, anche il risultato nei 50 metri dorso dove, nonostante fosse impegnato in una batteria non altamente competitiva, chiude ugualmente con il settimo tempo: 26”63, a 88 centesimi dal vincitore Simone Silveri.

Adesso Andrea Battista Candela si concede un po’ di riposo, dopo aver anche partecipato alle Universiadi in Germania, appuntamento nel quale ha concluso la finale al quinto posto.



