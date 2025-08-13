Sezioni
Cronaca
13/08/2025 09:18:00

Ha in casa una pistola, un fucile e tante munizioni: arrestato pregiudicato mazarese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-08-2025/1755069765-0-ha-in-casa-una-pistola-un-fucile-e-tante-munizioni-arrestato-pregiudicato-mazarese.jpg

I Carabinieri di Mazara del Vallo assiemi ai militari del 12° Reggimento Sicilia, hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato mazarese di 48enne  per detenzione di armi clandestine e detenzione abusiva di armi e munizioni.
 

I militari dell’Arma, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto all’interno dell’appartamento: una pistola beretta mod.70 cal.7.65 con matricola abrasa, completa di caricatore e n.22 cartucce stesso calibro;  un fucile semiautomatico franchi cal.12, anch’esso con matricola abrasa e n.21 cartucce stesso calibro.
 

L’uomo è stato tratto in arresto e, dopo l’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Mazara del Vallo con il divieto di
allontanarsi da casa durante le ore notturne e obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.