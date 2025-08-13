Ha in casa una pistola, un fucile e tante munizioni: arrestato pregiudicato mazarese

13/08/2025 09:18:00

I Carabinieri di Mazara del Vallo assiemi ai militari del 12° Reggimento Sicilia, hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato mazarese di 48enne per detenzione di armi clandestine e detenzione abusiva di armi e munizioni.



I militari dell’Arma, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto all’interno dell’appartamento: una pistola beretta mod.70 cal.7.65 con matricola abrasa, completa di caricatore e n.22 cartucce stesso calibro; un fucile semiautomatico franchi cal.12, anch’esso con matricola abrasa e n.21 cartucce stesso calibro.



L’uomo è stato tratto in arresto e, dopo l’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Mazara del Vallo con il divieto di

allontanarsi da casa durante le ore notturne e obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.



