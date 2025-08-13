Sezioni
13/08/2025

Mille giorni di Governo Schifani

Il governo regionale guidato da Renato Schifani taglia il traguardo dei primi mille giorni di attività. Un periodo che, secondo la Presidenza della Regione, è stato caratterizzato da “mesi intensi di impegno quotidiano e di lavoro di squadra, sempre con un unico obiettivo: far crescere la Sicilia”, come scrive lo stesso governatore in un post sui social.

L’esecutivo rivendica di aver affrontato sfide rilevanti, avviando riforme e investimenti in settori strategici, con risultati che – secondo Palazzo d’Orléans – sarebbero già visibili. Le azioni hanno interessato ambiti chiave come le infrastrutture, la sanità, il sostegno alle imprese, la promozione del turismo e la valorizzazione del patrimonio culturale.

 

«I primi mille giorni di governo rappresentano un passaggio importante – sottolinea Schifani –. Abbiamo lavorato per gettare basi solide in vari settori, affrontando questioni complesse e realizzando progetti che stanno dando frutti concreti per la Sicilia. Ora lo sguardo è rivolto al futuro, pronti a nuove sfide, con la stessa determinazione e lo stesso amore per la nostra Isola. La Sicilia cresce. Insieme».

 



