Il comandante dei Carabinieri di Sicilia incontra i militari di Castelvetrano e Trapani

13/08/2025 13:00:00

Ieri mattina il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita alla Compagnia di Castelvetrano. Ad accoglierlo c’era il capitano Giovanni Mantovani, che lo ha accompagnato nell’incontro con i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, delle stazioni locali e della Centrale Operativa. Presenti anche rappresentanti delle associazioni sindacali interne all’Arma e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Quella di Castelvetrano è stata la prima tappa del generale nella provincia di Trapani. Qui ha voluto ringraziare personalmente i carabinieri per il lavoro svolto ogni giorno, sia contro la criminalità organizzata — ancora molto radicata nell’area — sia contro i reati comuni. Ha sottolineato la qualità dei servizi di pattugliamento e i risultati operativi ottenuti negli ultimi mesi, segno della prontezza e dell’efficacia dell’intero reparto.

Durante la giornata, il generale Del Monaco ha incontrato anche due militari della Sezione Radiomobile di Trapani, protagonisti dell’arresto di un 26enne di Palazzo Adriano, ricercato in tutta la Sicilia per un omicidio avvenuto a Prizzi. I due carabinieri lo avevano intercettato in centro città, riconoscendo l’auto con cui era fuggito. Dopo un inseguimento per le vie di Trapani, lo hanno bloccato in via XXX Gennaio mentre cercava di scappare a piedi.

Il generale si è congratulato con loro per la rapidità e la professionalità dimostrate, sottolineando come il loro intervento abbia permesso di assicurare alla giustizia un uomo pericoloso. Nel ringraziarli, ha esteso idealmente il riconoscimento a tutti i carabinieri che ogni giorno operano a tutela della sicurezza dei cittadini.



