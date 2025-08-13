Marsala: carrello elettrocardiografo e lettino per visita donati al reparto di Pediatria

13/08/2025 11:15:00

La sezione di Marsala del Movimento per la Vita ha donato all’ASP Trapani un carrello per l’elettrocardiografo e un lettino per visita per l’Unità operativa di Pediatria e Nido dell’ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala. La donazione è frutto de ricavato di un evento di beneficenza “Sunset for life” effettuato dall’associazione nei mesi scorsi.



La consegna è avvenuta al reparto da parte di Manfredo Spadaro, presidente del Movimento per la Vita di Marsala, alla presenza del direttore dell’ospedale Francesca Intorcia, e di Gaspare Amato, responsabile dell’Unità di Pediatria e Nido.



“Abbiamo chiesto al primario – spiega Spadaro - di cosa avesse bisogno e li abbiamo acquistati. Seguiamo una sessantina di famiglie con i loro bambini, assicurando il necessario ai piccoli. Marsala si è sempre dimostrata molto sensibile, con doni, contributi, prodotti”, ha concluso il presidente.



