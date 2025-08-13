Castelvetrano: "Lo zompo der Grifone" in scena al Teatro Franchi e Ingrassia di Triscina

13/08/2025 22:10:00

Cresce l’attesa a Triscina per la messa in scena della commedia dialettale brillante in tre atti e un quadro “Lo zompo der Grifone” di Rino Marino, in programma venerdì 16 e sabato 17 agosto alle ore 21 al Teatro Franchi e Ingrassia. L’appuntamento rientra nella rassegna I dialetti di Sicilia, curata dal Gruppo Teatrale “Amici dell’Araba Fenice”, parte integrante dell’Associazione di Promozione Sociale Castelvetrano Triscina presieduta da Nino Romano.

Gli “Amici dell’Araba Fenice” sono un gruppo eterogeneo di attori, giovani e meno giovani, uniti dalla passione per il teatro e dal desiderio di condividere emozioni e sorrisi. Da anni portano avanti un percorso fatto di impegno, entusiasmo e valorizzazione delle tradizioni locali.

L’opera scelta per queste due serate è una commedia vivace e ironica, scritta, diretta e interpretata da Rino Marino, medico psichiatra, autore e attore. Ambientata alla fine degli anni ’80, Lo zompo der Grifone è un omaggio al dialetto castelvetranese, vero patrimonio linguistico e culturale da custodire. Tra gag, situazioni paradossali e colpi di scena, la trama intreccia amore, onore e portafoglio in un susseguirsi di situazioni tutte da ridere.

A calcare il palco saranno Mimma Monachella, Sergio Signorello, Salvatore Graffeo, Salvatore Bascio, Annalisa Sciabica, Francesco Bascio, Sofia Mangione, Ninetta Pulaneo, Giovanna Vienna ed Elena Luppino. Alla scenotecnica Francesco Bascio e Nino Mangione, mentre la segreteria di produzione è affidata a Lidia Pasqualini e Virginia Mangione. Due serate per immergersi nel teatro dialettale siciliano, ridere di gusto e riscoprire la bellezza delle radici locali.



