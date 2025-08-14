Sezioni
Cittadinanza
14/08/2025 11:26:00

Lido Valderice, il 17 agosto torna il divertimento con “Bimbi senza Frontiere”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-08-2025/1755077233-0-lido-valderice-il-17-agosto-torna-il-divertimento-con-bimbi-senza-frontiere.jpg

Una giornata tutta dedicata ai più piccoli, all’insegna del gioco e della condivisione. Sabato 17 agosto, nella splendida cornice di Lido Valderice, andrà in scena l’evento “Bimbi senza Frontiere”, pensato per bambini dai 4 ai 13 anni.

Le squadre si sfideranno nei nuovissimi giochi senza frontiere, tra prove di abilità e momenti di puro divertimento. Al termine della manifestazione, ogni bambino riceverà un riconoscimento: una coppa o una medaglia, per premiare la partecipazione e l’impegno.

La location sarà il campetto riqualificato dalla Pro Lido Valderice, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio villaggio del divertimento. A rendere la giornata ancora più speciale, l’animazione di Fantasy Animazione, con gonfiabili e tante attività, e la simpatia dei clown di Teniamoci per mano Onlus – Distretto di Trapani.

L’evento è a numero chiuso. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la pagina Facebook Valderice in Famiglia o i numeri indicati nella locandina ufficiale