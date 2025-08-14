Trapani senz’acqua, cittadini si organizzano: autobotti solidali per le famiglie in dif...
A Trapani, dove la crisi idrica continua a pesare sulla vita quotidiana, c’è chi ha deciso di non restare a guardare. Un comitato di cittadini ha avviato una raccolta fondi, nata inizialmente per aiutare uno dei membri in un momento di difficoltà, e che si è trasformata in un gesto di solidarietà collettiva.
La situazione è nota: in alcune zone dell città l’acqua arriva con il contagocce, costringendo i residenti a soluzioni di fortuna. C’è chi ogni mattina deve controllare il motorino dell’acqua e attivarlo manualmente nella speranza di riuscire a raccogliere anche solo qualche litro, rinunciando perfino ad andare a lavorare pur di evitare il costo – ormai insostenibile per molti – dell’autobotte.
Grazie alla generosità di amici, conoscenti e semplici cittadini, l’obiettivo della raccolta è stato raggiunto e superato. Con trasparenza, i promotori hanno deciso di affidare i fondi residui alla Chiesa, con l’impegno che vengano utilizzati esclusivamente per acquistare autobotti destinate alle famiglie più fragili della comunità. Chi si trova in reale difficoltà economica potrà rivolgersi direttamente a Mons. Gaspare Gruppuso, presso la Cattedrale di San Lorenzo, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Ma l’iniziativa è anche un grido d’allarme: il comitato invita l’Amministrazione Comunale a prendere atto di una realtà sotto gli occhi di tutti. Nelle vie senz’acqua vivono famiglie che non possono permettersi il rifornimento privato e che chiedono soltanto dignità e ascolto. “Garantire l’accesso all’acqua – sottolineano – non può e non deve diventare un privilegio”.
È uscito per Inner Urge Records “Jazeera”, il nuovo disco del chitarrista e compositore marsalese Dario Salerno, affiancato da Mauro Cottone al contrabbasso e Joe Santoro alla batteria. Un’opera che prende il nome dalla...
A Trapani, dove la crisi idrica continua a pesare sulla vita quotidiana, c’è chi ha deciso di non restare a guardare. Un comitato di cittadini ha avviato una raccolta fondi, nata inizialmente per aiutare uno dei membri in un momento di...
Tecnicomar, storica azienda nel settore navale specializzata nel trattamento delle acque, ha ottenuto la certificazione ISO 14001:2015, rilasciata da DNV. Il riconoscimento riguarda tutto il processo produttivo dalle attività di...
Il Comune di Trapani ha disposto la temporanea sospensione della fornitura idrica verso Misiliscemi, a partire dalle ore 8:00 di sabato 16 agosto fino alle ore 8:00 di lunedì 18 agosto. Una misura drastica, presa per far fronte...
Due nuove bollicine arricchiscono il portfolio di Cantine Paolini, realtà cooperativa di Marsala che da decenni rappresenta un pilastro della vitivinicoltura siciliana. Si tratta del Brioso Bianco, ottenuto da uve Inzolia, e del Brioso...