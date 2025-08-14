Sezioni
Economia
14/08/2025 00:00:00

Trapani: oggi aperto il mercato settimanale di Piazzale Ilio. Ecco le info di Ferragosto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-08-2025/1755119849-0-trapani-oggi-aperto-il-mercato-settimanale-di-piazzale-ilio-ecco-le-info-di-ferragosto.jpg

Confimprese Ambulanti informa che, come da comunicazione ufficiale dell’Amministrazione Comunale, oggi, giovedì 14 agosto il consueto mercato settimanale di Piazzale Ilio si svolgerà regolarmente. L’annuncio arriva per fugare ogni dubbio in vista del week end di Ferragosto, quando alcuni mercati subiranno variazioni.

 

 Dettagli sulle aperture e chiusure dei mercati nei prossimi giorni:

  • Mercato di Piazzale IlioAPERTURA regolare giovedì 14 agosto.
  • Mercato ittico di Via Cristoforo Colombo → aperto giovedì 14 e sabato 16 agosto; chiuso a Ferragosto (15 agosto).
  • Mercato agroalimentare di Villa Rosinachiuso venerdì 15 agosto (Ferragosto).
  • Mercato del contadino di Lungomare Dante Alighierichiuso sabato 16 agosto (Festa della Madonna di Trapani).

 

Confimprese Ambulanti invita cittadini e turisti a partecipare numerosi al mercato di Piazzale Ilio, un appuntamento fisso per fare acquisti tra prodotti tipici, abbigliamento, casalinghi e tanto altro.