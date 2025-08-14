Assemblea online del Movimento Log-In in per discutere di crisi idrica e sanità

14/08/2025 14:39:00

Il Movimento Log-In rilancia la propria azione politica con un appuntamento pubblico dedicato alla Sicilia e ai siciliani. Lunedì 26 agosto si terrà un’assemblea online aperta a residenti e fuorisede, con l’obiettivo di affrontare due delle emergenze più gravi dell’Isola: la crisi idrica e le difficoltà del sistema sanitario.

L’incontro, spiegano dal movimento, non sarà un semplice momento di denuncia ma un’occasione di confronto orizzontale, per stimolare un dialogo collettivo e individuare soluzioni concrete. Log-In rivendica infatti la volontà di ricostruire “un tessuto sociale siciliano” lacerato da anni di disattenzione politica e frammentazione territoriale.

Secondo i promotori, questa assemblea non è un evento isolato, ma una tappa di un percorso più ampio che mira a radicare la presenza del movimento in modo capillare all’interno della popolazione siciliana, creando spazi di partecipazione diretta.

Per aderire all’incontro del 26 agosto, è possibile contattare Francesco al numero +39 345 434 9158 o scrivere alla pagina Instagram ufficiale del movimento @movimento.login.



