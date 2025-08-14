Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
14/08/2025 14:39:00

Assemblea online del Movimento Log-In in per discutere di crisi idrica e sanità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-08-2025/1755175402-0-assemblea-online-del-movimento-log-in-in-per-discutere-di-crisi-idrica-e-sanita.png

Il Movimento Log-In rilancia la propria azione politica con un appuntamento pubblico dedicato alla Sicilia e ai siciliani. Lunedì 26 agosto si terrà un’assemblea online aperta a residenti e fuorisede, con l’obiettivo di affrontare due delle emergenze più gravi dell’Isola: la crisi idrica e le difficoltà del sistema sanitario.

 

L’incontro, spiegano dal movimento, non sarà un semplice momento di denuncia ma un’occasione di confronto orizzontale, per stimolare un dialogo collettivo e individuare soluzioni concrete. Log-In rivendica infatti la volontà di ricostruire “un tessuto sociale siciliano” lacerato da anni di disattenzione politica e frammentazione territoriale.

Secondo i promotori, questa assemblea non è un evento isolato, ma una tappa di un percorso più ampio che mira a radicare la presenza del movimento in modo capillare all’interno della popolazione siciliana, creando spazi di partecipazione diretta.

 

Per aderire all’incontro del 26 agosto, è possibile contattare Francesco al numero +39 345 434 9158 o scrivere alla pagina Instagram ufficiale del movimento @movimento.login.