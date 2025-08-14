Sezioni
Cultura

» Sociale
14/08/2025 18:30:00

A Castellammare si conclude il progetto sociale "Per l'Alto Mare Aperto"

Si conclude mercoledì 27 agosto 2025, nelle acque e sulle banchine di Castellammare del Golfo, il primo modulo dell’edizione 2025 di Per l’Alto Mare Aperto, il progetto promosso dall’ULEPE di Trapani che trasforma la navigazione in un’esperienza di crescita personale, rispetto e legalità.

 

Non solo vela e manovre, ma un vero e proprio viaggio interiore: andare per mare diventa occasione per imparare la collaborazione, affrontare i propri limiti e riflettere sulle scelte di vita. È questa la filosofia dell’iniziativa ideata dal direttore dell’ULEPE Rosanna Provenzano, realizzata insieme alla Lega Navale Italiana – Sezione di Castellammare del Golfo, all’Ufficio Marittimo locale, al Comune e all’Istituto Nautico. Il coordinamento è affidato ad Angela Adragna.

 

Il programma è rivolto a persone in carico all’ULEPE e sottoposte a misure o sanzioni di comunità. Attraverso la navigazione e la tecnica dello storytelling, guidati dalle psicologhe Serena Di Marco e Silvia Sabella, i partecipanti hanno affrontato temi profondi come la libertà, i vincoli sociali e le conseguenze delle proprie azioni.

La giornata finale prevede un intervento concreto di cura del territorio, con la pulizia dell’area di Cala Marina, e un momento di confronto sui valori della legalità e del rispetto ambientale.

 

Per l’Alto Mare Aperto è un esempio concreto di Giustizia di comunità, capace di coniugare il principio costituzionale della rieducazione con il reinserimento sociale, scegliendo come bussola il mare e i suoi insegnamenti senza tempo.