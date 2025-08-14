Asia Vitale, vittima due anni fa di uno stupro di gruppo a Palermo, racconta la sua verità

14/08/2025 10:25:00

Si è trasferita da Palermo a Milano «per non incontrare mai più» quando verranno liberati i suoi stupratori, ma anche perché veniva additata nel capoluogo siciliano «persino dai bambini per strada che mi riconoscevano» come «una indegna».

È una Asia Vitale – vittima due anni fa di uno stupro di gruppo organizzato da sette ragazzi al Foro Italico di Palermo – che vuole cambiare totalmente vita quella intervistata da Gioacchino Gargano e Santiago Megna nel corso dell’ultima puntata di Lo Sperone Podcast, disponibile su YouTube al link: https://www.youtube.com/watch?v=_eI8MhKq774 .

Nel corso dell’intervista Asia Vitale, oltre a ricordare di quella maledetta sera, ha raccontato di essere stata abusata sessualmente a 3 anni dal padre «che non era il mio vero padre, visto che sono nata con la fecondazione assistita», ma anche da un cugino. E ancora: le esperienze con l’eroina, il crack, la cocaina e l’aneddoto di quella volta che «strafatta a Ballarò» è stata raccolta per strada e salvata da una prostituta.



