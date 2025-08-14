Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
14/08/2025 08:23:00

A Selinunte il duo "Femina Ridens" presenta "Selinon - La simenza e lu cantu"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-08-2025/1755153058-0-a-selinunte-il-duo-femina-ridens-presenta-selinon-la-simenza-e-lu-cantu.jpg

La maestosità del Tempio di Hera, incorniciato dal tramonto sul Parco Archeologico di Selinunte, il 4 settembre, diventa palcoscenico per un evento che intreccia memoria, innovazione e suggestioni sonore. Il duo Femina Ridens presenta Selinon – La simenza e lu cantu, un concerto che scava nelle radici musicali della Sicilia per restituirle in forma nuova e vibrante.

 

L’occasione segna l’anteprima nazionale di Etna Calling, il nuovo lavoro pubblicato da RadiciMusic Records e prodotto da Cesare Basile, due volte Premio Tenco. Ma più che un disco, si tratta di un’esperienza sensoriale inedita: il formato Phono Tale, definito come “un libro che si ascolta e un disco che si sfoglia”, unisce pagine stampate, illustrazioni, testi e un segnalibro con link per il download dei brani. L’idea è trasformare l’ascolto in un rito lento e consapevole, rievocando la cura che un tempo si riservava ai vinili.

 

Musicalmente, Etna Calling è un ponte teso tra antichi canti popolari e sperimentazione contemporanea: strumenti mediterranei e voci arcaiche si fondono con un’elettronica interamente suonata dal vivo, senza basi preregistrate o loop, per un impatto sonoro autentico. La produzione di Basile amplifica le tensioni narrative, spaziando da echi remoti a visioni quasi oniriche, delineando una Sicilia complessa e lontana da ogni cartolina.

 

Per Femina Ridens – Francesca Messina (voce, chitarra) e Massimiliano Lo Sardo (strumenti tradizionali ed elettronica) – il canto è “lingua della memoria”, mezzo per custodire e tramandare identità e storie. Selinon – La simenza e lu cantu diventa così un atto d’amore verso la cultura dell’isola, un intreccio di forza e delicatezza che fa vibrare pietre, corde e cuore del pubblico.

 

 