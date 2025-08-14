A Selinunte il duo "Femina Ridens" presenta "Selinon - La simenza e lu cantu"
La maestosità del Tempio di Hera, incorniciato dal tramonto sul Parco Archeologico di Selinunte, il 4 settembre, diventa palcoscenico per un evento che intreccia memoria, innovazione e suggestioni sonore. Il duo Femina Ridens presenta Selinon – La simenza e lu cantu, un concerto che scava nelle radici musicali della Sicilia per restituirle in forma nuova e vibrante.
L’occasione segna l’anteprima nazionale di Etna Calling, il nuovo lavoro pubblicato da RadiciMusic Records e prodotto da Cesare Basile, due volte Premio Tenco. Ma più che un disco, si tratta di un’esperienza sensoriale inedita: il formato Phono Tale, definito come “un libro che si ascolta e un disco che si sfoglia”, unisce pagine stampate, illustrazioni, testi e un segnalibro con link per il download dei brani. L’idea è trasformare l’ascolto in un rito lento e consapevole, rievocando la cura che un tempo si riservava ai vinili.
Musicalmente, Etna Calling è un ponte teso tra antichi canti popolari e sperimentazione contemporanea: strumenti mediterranei e voci arcaiche si fondono con un’elettronica interamente suonata dal vivo, senza basi preregistrate o loop, per un impatto sonoro autentico. La produzione di Basile amplifica le tensioni narrative, spaziando da echi remoti a visioni quasi oniriche, delineando una Sicilia complessa e lontana da ogni cartolina.
Per Femina Ridens – Francesca Messina (voce, chitarra) e Massimiliano Lo Sardo (strumenti tradizionali ed elettronica) – il canto è “lingua della memoria”, mezzo per custodire e tramandare identità e storie. Selinon – La simenza e lu cantu diventa così un atto d’amore verso la cultura dell’isola, un intreccio di forza e delicatezza che fa vibrare pietre, corde e cuore del pubblico.
È uscito per Inner Urge Records “Jazeera”, il nuovo disco del chitarrista e compositore marsalese Dario Salerno, affiancato da Mauro Cottone al contrabbasso e Joe Santoro alla batteria. Un’opera che prende il nome dalla...
La maestosità del Tempio di Hera, incorniciato dal tramonto sul Parco Archeologico di Selinunte, il 4 settembre, diventa palcoscenico per un evento che intreccia memoria, innovazione e suggestioni sonore. Il duo Femina Ridens presenta Selinon...
Tecnicomar, storica azienda nel settore navale specializzata nel trattamento delle acque, ha ottenuto la certificazione ISO 14001:2015, rilasciata da DNV. Il riconoscimento riguarda tutto il processo produttivo dalle attività di...
Cresce l’attesa a Triscina per la messa in scena della commedia dialettale brillante in tre atti e un quadro “Lo zompo der Grifone” di Rino Marino, in programma venerdì 16 e sabato 17 agosto alle ore 21 al Teatro Franchi e...
Due nuove bollicine arricchiscono il portfolio di Cantine Paolini, realtà cooperativa di Marsala che da decenni rappresenta un pilastro della vitivinicoltura siciliana. Si tratta del Brioso Bianco, ottenuto da uve Inzolia, e del Brioso...