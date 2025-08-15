Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
15/08/2025 10:11:00

Sicilia: lascia l'auto in discesa viene travolto e muore 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2025/1755245507-0-sicilia-lascia-l-auto-in-discesa-viene-travolto-e-muore.png

Finisce in tragedia un incidente domestico che ha scosso la comunità di Favara nella serata della vigilia di Ferragosto. Domenico Pitruzzella, 58 anni, ex proprietario di una palestra, ha perso la vita davanti alla sua abitazione in contrada Crocca, lungo la strada provinciale 3 che collega il centro abitato al Villaggio Mosé.

 

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo aveva parcheggiato la sua auto in salita, con un carrello agganciato, per scendere e chiudere il cancello di casa. Per cause ancora da accertare – forse il freno a mano non inserito correttamente o un guasto all’impianto frenante – il veicolo ha iniziato a muoversi, travolgendolo e schiacciandolo contro il cancello.

 

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Favara e della sezione Radiomobile di Agrigento, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118. Nonostante i tentativi di soccorso, per Pitruzzella non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

 

L’uomo, che nei mesi scorsi aveva perso la moglie, era molto conosciuto e stimato in città. Il sindaco Antonio Palumbo ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale: «Un incidente terribile ha portato via una persona apprezzata da tutti e amante della vita, che ora ha raggiunto l’amata moglie. A nome di tutta Favara, le più sentite condoglianze alla famiglia».

 

 

 

Sui social si moltiplicano i messaggi di amici e parenti: c’è chi lo ricorda come “una roccia, dedito alla famiglia e al lavoro”, chi lo descrive come “un amico speciale, sempre pronto ad aiutare”, e chi sottolinea “il vuoto immenso” lasciato dalla sua scomparsa. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.



Cronaca | 2025-08-15 10:11:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2025/sicilia-lascia-l-auto-in-discesa-viene-travolto-e-muore-250.png

Sicilia: lascia l'auto in discesa viene travolto e muore 

Finisce in tragedia un incidente domestico che ha scosso la comunità di Favara nella serata della vigilia di Ferragosto. Domenico Pitruzzella, 58 anni, ex proprietario di una palestra, ha perso la vita davanti alla sua abitazione in contrada...

Cronaca | 2025-08-15 09:07:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2025/sicilia-inseguiti-da-un-toro-si-rifugiano-su-un-albero-250.jpg

Sicilia, inseguiti da un toro si rifugiano su un albero

I forestali in Sicilia sono intervenuti in soccorso di due escursionisti che inseguiti da un toro sono stati costretti a salire su un albero per evitare di essere incornati. E' successo nella zona dell'Etna in località bivio...