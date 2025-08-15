Sicilia: lascia l'auto in discesa viene travolto e muore 

15/08/2025 10:11:00

Finisce in tragedia un incidente domestico che ha scosso la comunità di Favara nella serata della vigilia di Ferragosto. Domenico Pitruzzella, 58 anni, ex proprietario di una palestra, ha perso la vita davanti alla sua abitazione in contrada Crocca, lungo la strada provinciale 3 che collega il centro abitato al Villaggio Mosé.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo aveva parcheggiato la sua auto in salita, con un carrello agganciato, per scendere e chiudere il cancello di casa. Per cause ancora da accertare – forse il freno a mano non inserito correttamente o un guasto all’impianto frenante – il veicolo ha iniziato a muoversi, travolgendolo e schiacciandolo contro il cancello.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Favara e della sezione Radiomobile di Agrigento, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118. Nonostante i tentativi di soccorso, per Pitruzzella non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

L’uomo, che nei mesi scorsi aveva perso la moglie, era molto conosciuto e stimato in città. Il sindaco Antonio Palumbo ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale: «Un incidente terribile ha portato via una persona apprezzata da tutti e amante della vita, che ora ha raggiunto l’amata moglie. A nome di tutta Favara, le più sentite condoglianze alla famiglia».

Sui social si moltiplicano i messaggi di amici e parenti: c’è chi lo ricorda come “una roccia, dedito alla famiglia e al lavoro”, chi lo descrive come “un amico speciale, sempre pronto ad aiutare”, e chi sottolinea “il vuoto immenso” lasciato dalla sua scomparsa. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.



