Cultura
15/08/2025 08:47:00

L’Unione Maestranze celebra la Madonna di Trapani con uno speciale omaggio pirotecnico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2025/1755240651-0-l-unione-maestranze-celebra-la-madonna-di-trapani-con-uno-speciale-omaggio-pirotecnico.jpg

L’Unione Maestranze celebra la Madonna di Trapani con uno speciale omaggio pirotecnico

L’Unione Maestranze di Trapani, custode storica delle tradizioni cittadine, parteciperà con un gesto di fede e devozione ai festeggiamenti in onore della Madonna di Trapani, Patrona della città.

 

Dopo il recente tributo alla processione di Sant’Alberto, segnato dal recupero e restauro della storica “Mano del Miracolo”, l’associazione rinnova il proprio impegno nel valorizzare i momenti più significativi della cultura e della spiritualità trapanese.

 

Nel tradizionale percorso processionale, il simulacro della Vergine farà tappa davanti alla sede dell’Unione Maestranze, in Piazza Scarlatti, dove sarà accolto da un breve spettacolo di fuochi d’artificio. Un’iniziativa simbolica, pensata per sottolineare il legame profondo tra l’Unione, la città e le sue radici.

«Oggi più che mai – ha dichiarato l’architetto Giovanni D’Aleo, presidente dell’Unione Maestranze – io e l’intero Consiglio di Amministrazione, insieme all’Assemblea dei Consoli, sentiamo il dovere di supportare e valorizzare tutti quei momenti che rappresentano le tradizioni autentiche della nostra Trapani. L’Unione Maestranze è custode della Processione dei Misteri, uno dei momenti più sentiti della fede e della tradizione trapanese, ma non dimentica che la nostra città ha molti altri momenti di profonda importanza culturale e spirituale che vanno promossi, sostenuti e, dove necessario, riportati in auge».

 

 