Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni
15/08/2025 21:53:00

Ferragosto a Marsala: elevate multe per 5mila euro tra lidi e imbarcazioni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2025/1755288046-0-ferragosto-sicuro-a-marsala-elevate-multe-per-5mila-euro-tra-lidi-e-imbarcazioni.jpg

In occasione del weekend di Ferragosto, la Guardia Costiera di Marsala ha predisposto un potenziamento delle attività di prevenzione e vigilanza lungo il litorale e nelle acque di competenza, al fine di garantire la sicurezza di bagnanti e diportisti.

 

Nel dettaglio, sono state impiegate due squadre a terra, una nel versante nord e l’altra nel litorale sud, unitamente a due motovedette operative nelle acque di competenza.

I controlli, intensificati già a partire dalla giornata di ieri, hanno permesso di deferire all’Autorità Giudiziaria il titolare di un chiosco che occupava abusivamente, con lettini e ombrelloni, un tratto di spiaggia, restituendolo alla comunità.

 

Lungo il litorale sud, soltanto tra ieri e oggi, sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi circa 5mila euro. Tra le violazioni contestate figurano: l’assenza del servizio di salvamento, l’occupazione della fascia di sicurezza dei 5 metri con attrezzature balneari, l’eccessiva vicinanza al sottocosta da parte di unità da diporto e la presenza non autorizzata di un mezzo cingolato, utilizzato impropriamente da un gestore per posizionare agevolmente lettini e ombrelloni — comportamento pericoloso per i bagnanti.

 

«Il Ferragosto rappresenta un momento di grande afflusso sulle nostre coste – sottolinea il Comandante della Guardia Costiera di Marsala Vito Miceli – il nostro obiettivo è che tutti possano godere del mare in massima sicurezza. Presidieremo le spiagge e saremo vicini ai bagnanti, sensibilizzando tutti sul rispetto delle norme, confidando che il buon senso, in primis, guidi una sana fruizione della nostra costa».