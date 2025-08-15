Sezioni
Cronaca

15/08/2025 19:24:00

Insolita allerta meteo gialla per il 16 agosto in provincia di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2025/1755278733-0-insolita-allerta-meteo-gialla-per-il-16-agosto-in-provincia-di-trapani.png

Ferragosto non è ancora finito, ma il meteo in Sicilia – e in particolare in provincia di Trapani – è pronto a cambiare volto. Il Dipartimento della Protezione Civile ha infatti emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, sabato 16 agosto 2025, con allerta gialla su gran parte dell’isola.

Un passaggio di aria instabile determinerà, nelle prossime ore, rovesci e temporali sparsi sulle regioni meridionali, soprattutto sui settori tirrenici. Già dalla tarda serata di oggi, venerdì 15 agosto, sono previste precipitazioni a prevalente carattere temporalesco su Basilicata, Calabria e Sicilia, in successiva estensione alla Campania.

I fenomeni – spiegano dalla Protezione Civile – potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Per domani, quindi, è stata confermata l’allerta gialla non solo per la Sicilia, ma anche per la provincia autonoma di Bolzano, la Campania, la Calabria e parte della Basilicata.

In provincia di Trapani, in particolare, sono attesi temporali localmente intensi e brevi ma forti colpi di vento: raccomandata prudenza per chi si sposterà in auto o in moto, e attenzione nelle aree costiere e nei pressi di corsi d’acqua.

 