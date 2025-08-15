Sezioni
Cronaca

» Nera
15/08/2025 06:00:00

Marsala, rissa con accoltellamento allo Sbocco nella notte di Ferragosto: tre feriti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2025/1755212666-0-marsala-rissa-con-accoltellamento-allo-sbocco-nella-notte-di-ferragosto-tre-feriti.png

“I residenti del posto lo avevano previsto: vedrete, qui la notte di Ferragosto succederà qualcosa di brutto”.
E hanno avuto ragione. È stata una serata di autentico terrore quella vissuta da centinaia di persone che erano in spiaggia allo Sbocco, nel litorale sud di Marsala, e che si sono trovate in mezzo a una maxi rissa tra un gruppo di marsalesi e un gruppo di stranieri, di probabile nazionalità tunisina.

Il fuggi fuggi generale ha scatenato scene di panico: decine di ragazzi hanno cercato rifugio verso le case della zona, altre ragazze si sono messe a piangere, urla, genitori preoccupati sono corsi sul posto – allarmati da notizie distorte che parlavano addirittura di sparatorie e vittime. Per fortuna nulla di tutto ciò, ma le aggressioni ci sono state, e gravi: spray al peperoncino, ombrelloni e sedie usati come armi, e persino una macchina che per poco non ha sfondato il cancelletto di un’abitazione.

I residenti sono arrabbiati e spaventati: “Lo sapevamo che sarebbe finita così”, ripetono. Il motivo? Un precedente molto recente: la notte di San Lorenzo, pochi giorni fa, nella stessa zona, si era già verificata una rissa quasi identica.

 

Il bilancio: tre feriti, nessuna sparatoria

Secondo quanto riferito dalle autorità, il Ferragosto al litorale sud di Marsala è stato teatro di una lite iniziata in spiaggia e poi proseguita in strada. Il bilancio è di tre persone ferite, soccorse dal 118 e trasportate in ospedale. Confermato: nessun colpo di pistola, nessuna vittima, smentendo così le voci circolate sui social.

Sul posto sono arrivate sette pattuglie tra Polizia di Stato e Carabinieri e tre ambulanze

 

Le parole del sindaco

Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha diffuso una nota:

«Nella zona dello “Sbocco” a mare del litorale sud, nella notte, si è verificata una lite che ha coinvolto alcune persone, riportando ferite. Non corrispondono al vero le voci su presunte sparatorie o decessi. Un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine – Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale – che, garantendo un servizio integrato, sono intervenute tempestivamente e in maniera massiccia per ripristinare la sicurezza».

Un episodio annunciato

Secondo i testimoni, la rissa sarebbe esplosa per futili motivi, ma alimentata da vecchie tensioni tra i due gruppi. L’aggressione sarebbe partita con l’uso di spray urticante, seguita dal lancio di bottiglie, ombrelloni e sedie. Alcune auto parcheggiate nei pressi sono state danneggiate.

La somiglianza con quanto accaduto per la notte di San Lorenzo – stessa zona, stessa dinamica – solleva interrogativi sulla prevenzione e sui controlli nelle serate a rischio, in una città, Marsala, che si scopre sempre più insicura, e con un odio non più strisciante. 