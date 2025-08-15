Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Religioni
15/08/2025 08:11:00

Trapani, l’alba di Ferragosto tra fede e tradizione alla Madonna

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2025/1755238411-0-trapani-l-alba-di-ferragosto-tra-fede-e-tradizione-alla-madonna.jpg

L’alba di Ferragosto a Trapani non è mai un’alba qualunque. È un momento sospeso, in cui la città vive l’ultimo giorno della “quindicina” dedicata alla Madonna, tra silenzio, devozione e un’atmosfera che mescola festa e raccoglimento.

La città si risveglia lentamente. Alcuni tornano a casa dopo una notte passata in spiaggia, altri – nonostante la ricorrenza – si preparano ad affrontare una giornata di lavoro. Nel cielo, la luna è ancora alta, ma già pronta a cedere il passo al sole, che si appresta a illuminare con forza il nuovo giorno.

Dentro il Santuario dell’Annunziata, cuore della devozione mariana trapanese, l’alba ha un colore e un suono tutti suoi. Una fila silenziosa inizia a formarsi, composta da fedeli di ogni età. Si respira un’atmosfera raccolta: preghiere sussurrate, il rumore costante dei ventilatori che tentano di placare il caldo, gli occhi emozionati di chi si ferma dietro la statua per una carezza o un bacio.

Il rito si ripete ogni anno, ma non perde mai il suo fascino. È un gesto che appartiene alla memoria collettiva di Trapani, un segno di gratitudine e affidamento che si tramanda di generazione in generazione.

L’alba di Ferragosto qui non è solo l’inizio di una giornata di festa: è un momento di identità e appartenenza, un ponte tra il passato e il presente, tra il sacro e il quotidiano. E in questo equilibrio sta la sua forza, capace di conservare il gusto autentico delle cose belle.